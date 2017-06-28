المصريون طبخوا قنديل البحر !

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تؤكل أنواع من قناديل البحر في اليابان وكوريا والصين، وفقًا لموقع " آسيا هوليك " المهتم بثقافات دول شرق آسيا.



وبحسب الموقع، يُجفف قنديل البحر ويعالج قبل أن يتم تحضيره كطعام، ويُقدم عادة مع زيت السمسم والخل.



في مصر، وخلال الأيام الأخيرة، واجهت السواحل المصرية غزوًا بأعداد كبيرة غير مألوفة من القناديل، ما دفع المصطافين إلى هجر البحر والاكتفاء بالجلوس على الشواطئ.



" غزوة القناديل " كما أطلق عليها لاحقًا، دفعت وزارة البيئة إلى إصدار بيان رسمي شرحت فيه سبب الظاهرة، وكيفية التعامل مع لدغات القنديل وطرق مواجهته، لكن ما لم يخطر على بال أحد هو الأسلوب الذي لجأ إليه البعض – وإن كان متوائمًا مع ظروف مصر الاقتصادية - للبحث عن فائدة من مصيبة المصطافين!



" لما جيت الشاطئ السنة دي لقيت قناديل كتير أوي .. وكأي ست مصرية أصيلة قولت معقول كل القناديل دي تترمى من غير فايدة .. فقررت أدخل على النت واشوف طريقة عمل وجبة من القناديل" ، كتبت منار في منشور عام على صفحتها في فيس بوك.



وتابعت: "دخلت جبت وصفة من الهند ووصفة من هونج كونج واتضح انه وجبة شعبية في شوارع الهند .. بعت العيال اصطادولي شوية قناديل صابحة من البلاج وروحت البيت عملتها".



وفي منشورها، كتبت منار وصفة كاملة لطهي القنديل ودعت القراء – الذين يبدو أنهم أعجبوا بالفكرة ونشروها – إلى استفادة مماثلة من القناديل مع التحذير من بعض أنواعها التي قد تكون سامة.





