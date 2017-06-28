أربو بلاس تطلق بوابة ميوزيك آب‎

المال- خاص



أطلقت شركة أربو بلاس" (ARPULUS) التابعة لشركة "إيه 15" (A15) بوابة ميوزيك آب الرقمية الأولى من نوعها إقليميًّا لتوزيع الموسيقى عبر شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك بمثابة خطوة تاريخية ستعيد تشكيل المشهد الموسيقي الرقمي في المنطقة، بالاستفادة من الحضور القوي لـ"أربو بلاس" باعتبارها أكبر مجمع محتوى موسيقي على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمحفظة تضم أكثر من 100 ألف إصدار من المحتوى الموسيقي المتنوع.



ومع انطلاقة بوابة "ميوزيك آب" المبتكرة، بات من السهل للفنانين المستقلين وشركات الموسيقى توزيع الموسيقى عبر كبرى شركات الاتصالات متعددة الجنسيات في مختلف أنحاء المنطقة، والتى تفوق عددها الـ40 شركة، أبرزها "أورانج" (Orange) و"فودافون" (Vodafone) و"أوريدو" (Ooredoo) و"فيفا" (Viva) و"دو" (Du) و"دجيزى" ((Djezzy و"اتصالات" (Etisalat) وبات من السهل أيضًا توزيع الموسيقى عبر كبرى المنصات الرقمية في العالم، وأبرزها "يوتيوب" و"أنغامي" و"مزيكا" و"سبوتيفاي" و"آي تيونز" و"أمازون" و"جوجل بلاي" و"أبل ميوزيك".



وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلاس": "يأتي إطلاق منصتنا الجديدة "ميوزيك آب" في إطار مساعينا الرامية للاستفادة من التطور اللافت الذي تشهده صناعة الموسيقى الرقمية. وتتميز منصتنا المبتكرة بمواصفات عالمية ليس لها مثيل فى الشرق الأوسط، مقدمةً بوابة مثالية للفنانين الشباب والمواهب الواعدة ممن يتطلعون إلى الوصول بموسيقاهم إلى أكبر شريحة من الجمهور، دون الحاجة إلى التعاقد مع شركات التسويق الموسيقي الكبرى".



وأضاف كرم: "تتيح منصتنا للفنانين والموسيقيين تحميل أغانيهم وعرضها مباشرة على الإنترنت عبر القنوات التي يختارونها من كبرى شركات الاتصالات والمنصات الرقمية في العالم مثل أورانج وفودافون ودو واتصالات ويوتيوب وأنغامى. وتشكل هذه الخطوة بالنسبة لهم انطلاقةً قوية لبدء حياتهم المهنية في صناعة الموسيقى. كما تمثل لبعض الفنانين الطموحين والواعدين تذكرة ذهبية للعبور إلى عالم النجومية".



وتعتمد "أربو بلاس" على علاقاتها المتينة مع أشهر الفنانين وشراكاتها الفاعلة مع أبرز الشركات الفنية من أجل توسيع نطاق العروض المقدَّمة عبر منصة "ميوزيك آب".

وحققت الشركة إنجازات بارزة في هذا المجال، أبرزها الحصول على الحقوق الحصرية لتوزيع أحدث ألبوم للفنانة نانسي عجرم بعنوان "حاسّة بيك" رقميًّا وفي كل أنحاء العالم، حيث تم توزيع أغاني الألبوم عبر قنوات مختلفة أبرزها غنيلى "تطبيق البث الموسيقي لأورانج".



ويأتي إطلاق منصة "ميوزيك آب" في الوقت الذي تُواصل فيه صناعة الموسيقى الرقمية تحقيق نمو متسارع في المنطقة، الأمر الذي يعزى بشكل كبير إلى انتشار الإنترنت.



وأردف مدحت كرم بالقول إن صناعة الموسيقى الرقمية في العالم تحقق أرباحًا تتراوح بين 30 و40 مليار دولار أمريكي، منها 600 مليون دولار من نصيب سوق الشرق الأوسط.



وأكدت "أربو بلاس" مواصلة سعيها الحثيث لتوسيع نطاق استثماراتها في قطاع الموسيقى الرقمية من خلال منصتها "ميوزيك أب"، في محاولة للاستحواذ على الحصة الكبرى من السوق وبناء حضور قويّ إقليميًّا، وهو بالفعل ما تمكنت من تحقيقه مع وصول قيمة استثماراتها السنوية إلى ما يقارب 100 مليون جنيه مصري.