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نقل وملاحة
الحكومة تحذر من طريق إسكندرية مطروح الساحلي
الأربعاء 28 يونيو 2017 07:25 م
اسكندرية مطروح 55
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اسكندرية مطروح 99
أ ش أ
أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا يهيب بزائري الساحل الشمالي اتخاذ الحيطة والحذر أثناء سفرهم بطريق "إسكندرية مطروح الساحلي" لوجود إصلاحات في الطريق، وضرورة اتباع إرشادات المرور من حيث عدم تجاوز السرعة أثناء السير خاصة ليلا.
وقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه سيتم استئناف العمل بطريق إسكندرية مطروح الساحلي بداية من الأسبوع المقبل مع وضع لوحات إرشادية وفواصل خرسانية لمنع العبور العشوائي.
وأشار المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، إلى ضرورة اتباع السائقين قوانين ولوائح المرور، خاصة السرعة وحتمية استخدام الإشارات عند الملفات أوالتهدئة المفاجئة؛ لمنع وقوع أي حوادث تؤدي إلي وفيات وإصابات.
وشدد على الجهات المعنية بوضع لوحات إرشادية على الطريق لتنبيه المواطنين لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، مؤكدا ضرورة نشر التوعية بينهم باتباع الإرشادات السليمة وهو ما يصب في صالحهم، ويمنع الحوادث ليلا.
مرسى مطروح
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