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سيـــاســة
برلماني يدشن حملة لعلاج الإدمان بالمجان
الأربعاء 28 يونيو 2017 06:33 م
محمد الكومى
أخر الأخبار
برلمانى
ياسمين فواز
دشَّن النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، حملة لمواجهة وعلاج إدمان نبات "الفودو" المخدِّر، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى عمل عدد من ندوات التوعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، عقب ارتفاع حالات الوفاة بين العديد من الشباب؛ بسبب تعاطيهم الفودو.
وقال الكومي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه سيتم عمل ندوات في مراكز الشباب والمدارس، على أوسع نطاق؛ لتوضيح خطورة "الفودو"، بحضور عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه من أخطر أنواع المخدِّرات وغير مُدرَج في قائمة الأدوية المخدِّرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أنه يتسبب في أمراض كثيرة، مثل تليُّف الكبد والسرطان والوفاة المفاجئة، بجانب خطورته في تأثيره المدمر على خلايا المخ، وسيطرته الكاملة على الجهاز العصبي، مؤكدًا ضرورة تجريم تداوله وإدراجه في جدول المواد المخدِّرة؛ نظرًا لخطورته على صحة الإنسان.
يُذكر أن النائب محمد الكومي تقدَّم ببيان عاجل، موجَّه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن انتشار مادة "فودو".
مجلس النواب
وزارة الصحة
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