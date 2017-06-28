مصر والمغرب تتصدران مكاسب 4 بورصات.. وهبوط بيروت ودبى

البورصة المصرية

خالد بدر الدين



تباين أداء البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بصعود 4، منها مصر والمغرب، وهبوط 4 أخرى تصدرتها بيروت ودبى، فى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر.



ذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة بيروت خسر حوالى 0.91% لينزل إلى 1145 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.68% لينحفض إلى 3379 نقطة.



كما هبط مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.22% ليسجل 1310 نقاط، بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6769 نقطة.



أما البورصات التى حققت مكاسب، اليوم فقد تصدرتها بورصة كازابلانكا المغربية بارتفاعها بأكثر من 0.68% ليتجاوز مؤشرها 12038 نقطة، بينما كسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.16% ليصل إلى 13395 نقطة.



وصعد أيضًا مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.41% ليسجل 4450 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة تونس بنسبة أقل بلغت 0.12% ليستقر عند 5940 نقطة.