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عقـــارات

الهيئة الهندسية تعرض مشروعاتها التعليمية والرياضية

كامل الوزير 02
كامل الوزير 02
كامل الوزير 02

بدور ابراهيم

عرضت الهيئة الهندسية للقوات المسحلة المشروعات التي نفذتها خلال الفترة منذ  30 يونيو 2013 حتى الآن.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، اليوم، نفذت الهيئة 2400 مركز شباب بن إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017، وكان مركز شباب  الجزيرة المقام على مساحة 96 فدان ضمن أهمها.

وأطلقت مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ في الألعاب البارالومبية.

وتم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنوياَ.

وفيما يلى اسهامات الهيئة الهندسية فى مجالات المنشات التعليمية والرياضية والثقافية والخدمات العامة:


اولا مجال المنشآت التعليمية

مدة التنفيذ

التصنيف

مكونات المشروع

إسم المشروع

م

إلى

من

30 / 6 / 2015

1 / 1 / 2014

المنشآت التعليمية

168 مدرسة

إنشاء 168 مدرسة 
(بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية )

1

1 / 2 / 2015

1 / 3 / 2014

المنشآت التعليمية

100 مدرسة

إنشاء 100 مدرسة تمويل الإمارات

2

15 /10/ 2015

1 / 2 / 2015

المنشآت التعليمية

عدد (3) مدرسة

إنشاء عدد (3) مدرسة بمحافظة قنا 
(صندوق تحيا مصر)

3

1 / 12 / 2015

1 / 5 / 2014

المنشآت التعليمية

اعمال رفع كفاءة

اعمال رفع كفاءة (كلية طب أسنان- مبنى الخدمات الطبية ) جامعة بنى سويف

4

6 / 2015

2 / 2014

المنشآت التعليمية

تطوير 26 معهد

تطوير 26 معهد بالأزهر الشريف

5

30 / 12 /2016

٢٠١٢/١/٢/٢٠

المنشآت التعليمية

المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

6

15 / 7 / 2016

3 / 12 / 2014

المنشآت التعليمية

مبنى المعامل

إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة دمياط

7

24 / 9 / 2016

26 / 6 / 2016

المنشآت التعليمية

رفع كفاءة مدرج

رفع كفاءة مدرج  بكلية تجارة عين شمس

8


ثانيا مجال المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

مدة التنفيذ

التصنيف

مكونات المشروع

إسم المشروع

م

إلى

من

 4/4 /   2016

4 /4 /   2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

نادي اجتماعي

إنشاء نادي اجتماعي متعدد الأغراض بمدينة سانت كاترين

1

31   /3/   2016

31   / 8/   2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

عدد ( 20 ) حمام سباحة

إنشاء عدد ( 20 ) حمام سباحة لصالح وزارة الشباب والرياضة

2

30/   6/   2016

30   /11   /2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

عدد (2) مجمع حمام سباحة

إنشاء عدد (2) مجمع حمام سباحة تدريبى بالإسماعيلية لصالح وزارة الشباب والرياضة

3

3 / 10 / 2015

3 / 10 / 2014

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

القريه الأوليمبيه

القريه الأوليمبيه بشرم الشيخ
 ( المرحلة الثانية )

4

30 / 11 /2015

1 / 3 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

المركز الأوليمبي

المركز الأوليمبي بالمعادي

5

6 / 6 / 2015

1 / 4 / 2014

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

مركز شباب

مركز شباب الجزيرة

6

10 / 1 / 2016

3 / 9 / 2016

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

رفع كفاءة الصالة

رفع كفاءة الصالة الرياضية المغطاة بإستاد القاهرة

7

31 / 12 /2016

1 / 10 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

مدينة الملاهي المائية

مدينة الملاهي المائية بمنتجع جبل الجلالة

8

31 / 12 / 2013

27 / 12 /2012

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

نادى توليب

نادى توليب زهراء مدينة نصر

9

25 / 4 / 2014

1 / 11 / 2012

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

مركز شباب

مركز شباب شرم الشيخ

10

18 / 9 / 2014

18 / 3 / 2012

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

مركز التنمية الرياضية

مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة

11

1 / 3 / 2016

1 / 8 / 2013

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

فندق

إنشاء فندق توليب طابا

12

1 /3 / 2016

1 / 3 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

فندق

فندق توليب الأسرة

13

1 / 3 / 2016

1 / 3 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

نادى وفندق

نادى وفندق توليب النرجس

14

16 /10/ 2016

1 / 4 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

نادى ألعاب

نادى ألعاب الهواء بطابا

15

25 / 2 / 2016

1 / 3 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

نادى

نادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدة

16

25 / 4 / 2016

1 / 1 / 2015

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

تطوير حديقة

تطوير حديقة الأسرة

17

1 / 5 / 2016

1 / 12 / 2014

المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية

ساحة رياضية

إنشاء ساحة رياضية بالمحلة الكبرى

18

 

 

 

ثالثا مجال إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة

مدة التنفيذ

التصنيف

مكونات المشروع

إسم المشروع

م

إلى

من

31 /12/ 2016

1 / 1 / 2014

إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة

رفع كفاءة 
عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة

إنشاء / ترميم / رفع كفاءة 
عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة

1

30 /11/ 2015

1 / 2 / 2014

تطوير المناطق العشوائية

عدد ( 45 ) منطقة

تطوير عدد ( 45 ) منطقة عشوائية 
بكلٍ من ( القاهرة – الجيزة – حلوان )

2

 

 

 

رابعا مجال الخدمات العامة

مدة التنفيذ

التصنيف

مكونات المشروع

إسم المشروع

م

إلى

من

1 / 7 / 2016

1 / 5 / 2016

الخدمات العامة

تطوير مبنى

 تطوير مبنى ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي

1

19 / 3 / 2016

19 / 12/ 2010

الخدمات العامة

رفع كفاءة قصر

رفع كفاءة قصر الامير فوقية

2

25 / 8 /2016

1 / 5 / 2015

الخدمات العامة

رفع كفاءة قصر

رفع كفاءة قصر الامير نوبار

3

10 / 12 / 2016

10 / 2 / 2016

الخدمات العامة

رفع كفاءة دار

رفع كفاءة دار الحرية بعين شمس

4

22 /12 /2015

22 / 4 / 2015

الخدمات العامة

رفع كفاءة مجلس الدولة

رفع كفاءة مجلس الدولة بالمنيا

5

5/   9/   2016

5/   4   /2016

الخدمات العامة

حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية

إنشاء حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية 
للمعالم السياحية بمدينة سانت كاترين

6

31 / 10 /2015

1 / 2 / 2014

الخدمات العامة

رفع كفاءة المجلس القومي للمرأة

رفع كفاءة المجلس القومي للمرأة

7

29 / 9 / 2016

23 / 3 / 2016

الخدمات العامة

رفع كفاءة مدخل ديوان

رفع كفاءة مدخل ديوان عام وزارة العدل

8

17 / 9 / 2016

17 / 1 / 2016

الخدمات العامة

رفع كفاءة مؤسسة

رفع كفاءة مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بالمنيا

9

15 / 6 / 2015

4 / 6 / 2014

الخدمات العامة

مبنى

مبنى مشيخة الأزهر الشريف

10

25 / 2 / 2014

25 / 1 / 2014

الخدمات العامة

القناة الفضائية للأزهر الشريف

المرحلة الأولى من إنشاء القناة الفضائية للأزهر الشريف

11

31 /12/ 2016

16 / 6 / 2015

الخدمات العامة

جناح مبنى

 إنشاء جناح مبنى منطقة جنوب سيناء الازهرية

12

17   /1/   2016

17   /9   /2015

الخدمات العامة

قاعة إجتماعات

إنشاء قاعة إجتماعات ومخازن بالوحدة المحلية 
لمدينة أبو زنيمة

13

11/   9/   2015

11   /5/   2015

الخدمات العامة

مد و تدعيم شبكات الكهرباء

مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة أبورديس

14

11/   9   /2015

11/   5/   2015

الخدمات العامة

مد و تدعيم شبكات الكهرباء

مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة دهب

15

11   /12/   2015

11/   5/   2015

الخدمات العامة

مد و تدعيم شبكات الكهرباء

مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة نويبع و طابا

16

19/   12/   2015

19   /5/   2015

الخدمات العامة

مد و تدعيم شبكات الكهرباء

مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة الطور

17

31 / 1 / 2016

1 / 1 / 2014

الخدمات العامة

مقر وزارة

إنشاء مقر وزارة الداخلية الجديد

18

30 / 5 / 2015

30 / 3 / 2014

الخدمات العامة

سجن

إنشاء سجن النهضة

19

1 / 9 / 2015

1 / 9 / 2014

الخدمات العامة

سجن

إنشاء سجن القطا والتأهيل

20

1 / 2 / 2016

15 / 6 / 2015

الخدمات العامة

مكتبة

تطوير مكتبة الشروق

21

1 / 2 / 2016

15 / 4 / 2014

الخدمات العامة

مبنى ديوانس

مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية

22

 

 

 


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