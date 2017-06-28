الهيئة الهندسية تعرض مشروعاتها التعليمية والرياضية

بدور ابراهيم



عرضت الهيئة الهندسية للقوات المسحلة المشروعات التي نفذتها خلال الفترة منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.



وبحسب تقرير نشرته الهيئة، اليوم، نفذت الهيئة 2400 مركز شباب بن إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017، وكان مركز شباب الجزيرة المقام على مساحة 96 فدان ضمن أهمها.



وأطلقت مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ في الألعاب البارالومبية.



وتم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنوياَ.



وفيما يلى اسهامات الهيئة الهندسية فى مجالات المنشات التعليمية والرياضية والثقافية والخدمات العامة:





اولا مجال المنشآت التعليمية مدة التنفيذ التصنيف مكونات المشروع إسم المشروع م إلى من 30 / 6 / 2015 1 / 1 / 2014 المنشآت التعليمية 168 مدرسة إنشاء 168 مدرسة

(بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية ) 1 1 / 2 / 2015 1 / 3 / 2014 المنشآت التعليمية 100 مدرسة إنشاء 100 مدرسة تمويل الإمارات 2 15 /10/ 2015 1 / 2 / 2015 المنشآت التعليمية عدد (3) مدرسة إنشاء عدد (3) مدرسة بمحافظة قنا

(صندوق تحيا مصر) 3 1 / 12 / 2015 1 / 5 / 2014 المنشآت التعليمية اعمال رفع كفاءة اعمال رفع كفاءة (كلية طب أسنان- مبنى الخدمات الطبية ) جامعة بنى سويف 4 6 / 2015 2 / 2014 المنشآت التعليمية تطوير 26 معهد تطوير 26 معهد بالأزهر الشريف 5 30 / 12 /2016 ٢٠١٢/١/٢/٢٠ المنشآت التعليمية المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات 6 15 / 7 / 2016 3 / 12 / 2014 المنشآت التعليمية مبنى المعامل إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة دمياط 7 24 / 9 / 2016 26 / 6 / 2016 المنشآت التعليمية رفع كفاءة مدرج رفع كفاءة مدرج بكلية تجارة عين شمس 8

ثانيا مجال المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية مدة التنفيذ التصنيف مكونات المشروع إسم المشروع م إلى من 4/4 / 2016 4 /4 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية نادي اجتماعي إنشاء نادي اجتماعي متعدد الأغراض بمدينة سانت كاترين 1 31 /3/ 2016 31 / 8/ 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية عدد ( 20 ) حمام سباحة إنشاء عدد ( 20 ) حمام سباحة لصالح وزارة الشباب والرياضة 2 30/ 6/ 2016 30 /11 /2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية عدد (2) مجمع حمام سباحة إنشاء عدد (2) مجمع حمام سباحة تدريبى بالإسماعيلية لصالح وزارة الشباب والرياضة 3 3 / 10 / 2015 3 / 10 / 2014 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية القريه الأوليمبيه القريه الأوليمبيه بشرم الشيخ

( المرحلة الثانية ) 4 30 / 11 /2015 1 / 3 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية المركز الأوليمبي المركز الأوليمبي بالمعادي 5 6 / 6 / 2015 1 / 4 / 2014 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية مركز شباب مركز شباب الجزيرة 6 10 / 1 / 2016 3 / 9 / 2016 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية رفع كفاءة الصالة رفع كفاءة الصالة الرياضية المغطاة بإستاد القاهرة 7 31 / 12 /2016 1 / 10 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية مدينة الملاهي المائية مدينة الملاهي المائية بمنتجع جبل الجلالة 8 31 / 12 / 2013 27 / 12 /2012 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية نادى توليب نادى توليب زهراء مدينة نصر 9 25 / 4 / 2014 1 / 11 / 2012 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية مركز شباب مركز شباب شرم الشيخ 10 18 / 9 / 2014 18 / 3 / 2012 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية مركز التنمية الرياضية مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة 11 1 / 3 / 2016 1 / 8 / 2013 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية فندق إنشاء فندق توليب طابا 12 1 /3 / 2016 1 / 3 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية فندق فندق توليب الأسرة 13 1 / 3 / 2016 1 / 3 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية نادى وفندق نادى وفندق توليب النرجس 14 16 /10/ 2016 1 / 4 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية نادى ألعاب نادى ألعاب الهواء بطابا 15 25 / 2 / 2016 1 / 3 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية نادى نادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدة 16 25 / 4 / 2016 1 / 1 / 2015 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية تطوير حديقة تطوير حديقة الأسرة 17 1 / 5 / 2016 1 / 12 / 2014 المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية ساحة رياضية إنشاء ساحة رياضية بالمحلة الكبرى 18 ثالثا مجال إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة مدة التنفيذ التصنيف مكونات المشروع إسم المشروع م إلى من 31 /12/ 2016 1 / 1 / 2014 إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة رفع كفاءة

عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة إنشاء / ترميم / رفع كفاءة

عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة 1 30 /11/ 2015 1 / 2 / 2014 تطوير المناطق العشوائية عدد ( 45 ) منطقة تطوير عدد ( 45 ) منطقة عشوائية

بكلٍ من ( القاهرة – الجيزة – حلوان ) 2 رابعا مجال الخدمات العامة مدة التنفيذ التصنيف مكونات المشروع إسم المشروع م إلى من 1 / 7 / 2016 1 / 5 / 2016 الخدمات العامة تطوير مبنى تطوير مبنى ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي 1 19 / 3 / 2016 19 / 12/ 2010 الخدمات العامة رفع كفاءة قصر رفع كفاءة قصر الامير فوقية 2 25 / 8 /2016 1 / 5 / 2015 الخدمات العامة رفع كفاءة قصر رفع كفاءة قصر الامير نوبار 3 10 / 12 / 2016 10 / 2 / 2016 الخدمات العامة رفع كفاءة دار رفع كفاءة دار الحرية بعين شمس 4 22 /12 /2015 22 / 4 / 2015 الخدمات العامة رفع كفاءة مجلس الدولة رفع كفاءة مجلس الدولة بالمنيا 5 5/ 9/ 2016 5/ 4 /2016 الخدمات العامة حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية إنشاء حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية

للمعالم السياحية بمدينة سانت كاترين 6 31 / 10 /2015 1 / 2 / 2014 الخدمات العامة رفع كفاءة المجلس القومي للمرأة رفع كفاءة المجلس القومي للمرأة 7 29 / 9 / 2016 23 / 3 / 2016 الخدمات العامة رفع كفاءة مدخل ديوان رفع كفاءة مدخل ديوان عام وزارة العدل 8 17 / 9 / 2016 17 / 1 / 2016 الخدمات العامة رفع كفاءة مؤسسة رفع كفاءة مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بالمنيا 9 15 / 6 / 2015 4 / 6 / 2014 الخدمات العامة مبنى مبنى مشيخة الأزهر الشريف 10 25 / 2 / 2014 25 / 1 / 2014 الخدمات العامة القناة الفضائية للأزهر الشريف المرحلة الأولى من إنشاء القناة الفضائية للأزهر الشريف 11 31 /12/ 2016 16 / 6 / 2015 الخدمات العامة جناح مبنى إنشاء جناح مبنى منطقة جنوب سيناء الازهرية 12 17 /1/ 2016 17 /9 /2015 الخدمات العامة قاعة إجتماعات إنشاء قاعة إجتماعات ومخازن بالوحدة المحلية

لمدينة أبو زنيمة 13 11/ 9/ 2015 11 /5/ 2015 الخدمات العامة مد و تدعيم شبكات الكهرباء مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة أبورديس 14 11/ 9 /2015 11/ 5/ 2015 الخدمات العامة مد و تدعيم شبكات الكهرباء مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة دهب 15 11 /12/ 2015 11/ 5/ 2015 الخدمات العامة مد و تدعيم شبكات الكهرباء مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة نويبع و طابا 16 19/ 12/ 2015 19 /5/ 2015 الخدمات العامة مد و تدعيم شبكات الكهرباء مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة الطور 17 31 / 1 / 2016 1 / 1 / 2014 الخدمات العامة مقر وزارة إنشاء مقر وزارة الداخلية الجديد 18 30 / 5 / 2015 30 / 3 / 2014 الخدمات العامة سجن إنشاء سجن النهضة 19 1 / 9 / 2015 1 / 9 / 2014 الخدمات العامة سجن إنشاء سجن القطا والتأهيل 20 1 / 2 / 2016 15 / 6 / 2015 الخدمات العامة مكتبة تطوير مكتبة الشروق 21 1 / 2 / 2016 15 / 4 / 2014 الخدمات العامة مبنى ديوانس مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية 22