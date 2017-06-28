الهيئة الهندسية تعرض مشروعاتها التعليمية والرياضية

اولا مجال المنشآت التعليمية
مدة التنفيذ
التصنيف
مكونات المشروع
إسم المشروع
م
إلى
من
30 / 6 / 2015
1 / 1 / 2014
المنشآت التعليمية
168 مدرسة
إنشاء 168 مدرسة
(بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية )
1
1 / 2 / 2015
1 / 3 / 2014
100 مدرسة
إنشاء 100 مدرسة تمويل الإمارات
2
15 /10/ 2015
عدد (3) مدرسة
إنشاء عدد (3) مدرسة بمحافظة قنا
(صندوق تحيا مصر)
3
1 / 12 / 2015
1 / 5 / 2014
اعمال رفع كفاءة
اعمال رفع كفاءة (كلية طب أسنان- مبنى الخدمات الطبية ) جامعة بنى سويف
4
6 / 2015
2 / 2014
تطوير 26 معهد
تطوير 26 معهد بالأزهر الشريف
5
30 / 12 /2016
٢٠١٢/١/٢/٢٠
المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات
إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات
6
15 / 7 / 2016
3 / 12 / 2014
مبنى المعامل
إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة دمياط
7
24 / 9 / 2016
26 / 6 / 2016
رفع كفاءة مدرج
رفع كفاءة مدرج بكلية تجارة عين شمس
8
ثانيا مجال المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية
4/4 / 2016
4 /4 / 2015
المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية
نادي اجتماعي
إنشاء نادي اجتماعي متعدد الأغراض بمدينة سانت كاترين
1
31 /3/ 2016
31 / 8/ 2015
عدد ( 20 ) حمام سباحة
إنشاء عدد ( 20 ) حمام سباحة لصالح وزارة الشباب والرياضة
2
30/ 6/ 2016
30 /11 /2015
عدد (2) مجمع حمام سباحة
إنشاء عدد (2) مجمع حمام سباحة تدريبى بالإسماعيلية لصالح وزارة الشباب والرياضة
3
3 / 10 / 2015
3 / 10 / 2014
القريه الأوليمبيه
القريه الأوليمبيه بشرم الشيخ
( المرحلة الثانية )
4
30 / 11 /2015
1 / 3 / 2015
المركز الأوليمبي
المركز الأوليمبي بالمعادي
5
6 / 6 / 2015
1 / 4 / 2014
مركز شباب
مركز شباب الجزيرة
6
10 / 1 / 2016
3 / 9 / 2016
رفع كفاءة الصالة
رفع كفاءة الصالة الرياضية المغطاة بإستاد القاهرة
7
31 / 12 /2016
1 / 10 / 2015
مدينة الملاهي المائية
مدينة الملاهي المائية بمنتجع جبل الجلالة
8
31 / 12 / 2013
27 / 12 /2012
نادى توليب
نادى توليب زهراء مدينة نصر
9
25 / 4 / 2014
1 / 11 / 2012
مركز شباب شرم الشيخ
10
18 / 9 / 2014
18 / 3 / 2012
مركز التنمية الرياضية
مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة
11
1 / 3 / 2016
1 / 8 / 2013
فندق
إنشاء فندق توليب طابا
12
1 /3 / 2016
فندق توليب الأسرة
13
نادى وفندق
نادى وفندق توليب النرجس
14
16 /10/ 2016
1 / 4 / 2015
نادى ألعاب
نادى ألعاب الهواء بطابا
15
25 / 2 / 2016
نادى
نادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدة
16
25 / 4 / 2016
1 / 1 / 2015
تطوير حديقة
تطوير حديقة الأسرة
17
1 / 5 / 2016
1 / 12 / 2014
ساحة رياضية
إنشاء ساحة رياضية بالمحلة الكبرى
18
ثالثا مجال إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة
31 /12/ 2016
إنشاء وترميم المنشآت الدينية المضارة
رفع كفاءة
عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة
إنشاء / ترميم / رفع كفاءة
عدد ( 55 ) كنيسة / دور عبادة
30 /11/ 2015
1 / 2 / 2014
تطوير المناطق العشوائية
عدد ( 45 ) منطقة
تطوير عدد ( 45 ) منطقة عشوائية
بكلٍ من ( القاهرة – الجيزة – حلوان )
رابعا مجال الخدمات العامة
1 / 7 / 2016
الخدمات العامة
تطوير مبنى
تطوير مبنى ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي
19 / 3 / 2016
19 / 12/ 2010
رفع كفاءة قصر
رفع كفاءة قصر الامير فوقية
25 / 8 /2016
1 / 5 / 2015
رفع كفاءة قصر الامير نوبار
10 / 12 / 2016
10 / 2 / 2016
رفع كفاءة دار
رفع كفاءة دار الحرية بعين شمس
22 /12 /2015
22 / 4 / 2015
رفع كفاءة مجلس الدولة
رفع كفاءة مجلس الدولة بالمنيا
5/ 9/ 2016
5/ 4 /2016
حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية
إنشاء حديقة عامة ولافتات مرورية وإرشادية
للمعالم السياحية بمدينة سانت كاترين
31 / 10 /2015
رفع كفاءة المجلس القومي للمرأة
29 / 9 / 2016
23 / 3 / 2016
رفع كفاءة مدخل ديوان
رفع كفاءة مدخل ديوان عام وزارة العدل
17 / 9 / 2016
17 / 1 / 2016
رفع كفاءة مؤسسة
رفع كفاءة مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بالمنيا
15 / 6 / 2015
4 / 6 / 2014
مبنى
مبنى مشيخة الأزهر الشريف
25 / 2 / 2014
25 / 1 / 2014
القناة الفضائية للأزهر الشريف
المرحلة الأولى من إنشاء القناة الفضائية للأزهر الشريف
16 / 6 / 2015
جناح مبنى
إنشاء جناح مبنى منطقة جنوب سيناء الازهرية
17 /1/ 2016
17 /9 /2015
قاعة إجتماعات
إنشاء قاعة إجتماعات ومخازن بالوحدة المحلية
لمدينة أبو زنيمة
11/ 9/ 2015
11 /5/ 2015
مد و تدعيم شبكات الكهرباء
مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة أبورديس
11/ 9 /2015
11/ 5/ 2015
مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة دهب
11 /12/ 2015
مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة نويبع و طابا
19/ 12/ 2015
19 /5/ 2015
مد و تدعيم شبكات الكهرباء بمدينة الطور
31 / 1 / 2016
مقر وزارة
إنشاء مقر وزارة الداخلية الجديد
30 / 5 / 2015
30 / 3 / 2014
سجن
إنشاء سجن النهضة
19
1 / 9 / 2015
1 / 9 / 2014
إنشاء سجن القطا والتأهيل
20
1 / 2 / 2016
مكتبة
تطوير مكتبة الشروق
21
15 / 4 / 2014
مبنى ديوانس
مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية
22