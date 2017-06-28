رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة

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لا تهاون مع أى متعد على أملاك الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين

مجلس المحافظين يستعرض الأسبوع المقبل سبل الاستفادة من الأراضى المستردة



المال-خاص



أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق فى مجال استعادة أراضى الدولة المتعدى عليها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة فى الوقت الراهن.



وشدد إسماعيل على أن استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف، حتى استعادة كامل أراضى الدولة وإزالة كل التعديات، وأنه لا تهاون مع أي متعدٍ على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.



وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت مؤخراً على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجراءات تقنين الأوضاع.