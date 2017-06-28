EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة
الأربعاء 28 يونيو 2017 03:55 م
شريف إسماعيل 1
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: فوز مصر بعضوية "الأيوسكو" تتويج لنجاحات "الرقابة المالية"
شريف إسماعيل 1
لا تهاون مع أى متعد على أملاك الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين
مجلس المحافظين يستعرض الأسبوع المقبل سبل الاستفادة من الأراضى المستردة
المال-خاص
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق فى مجال استعادة أراضى الدولة المتعدى عليها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة فى الوقت الراهن.
وشدد إسماعيل على أن استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف، حتى استعادة كامل أراضى الدولة وإزالة كل التعديات، وأنه لا تهاون مع أي متعدٍ على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت مؤخراً على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجراءات تقنين الأوضاع.
شريف اسماعيل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا