وزير النقل يتابع أعمال تطوير محور برج العرب

محمود محسن



قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بجولة لمتابعة أعمال تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذى تبلغ تكلفته 750 مليون جنيه تقريبا.



وأوضح عرفات أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى وإنشاء طريق خدمة في الاتجاهين للمسافة من الكافورى حتى صينية الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير، مضيفا أنه سيؤدي الى الربط بين طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى ومدينة برج العرب وحتى سيدى كرير لخدمة برج العرب، وربطها بالطريق السريع، وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى والاستاد.



يذكر أن المشروع مقسم إلى مرحلتين الأولى بطول 13.5 كم والثانية بطول 5.50 كم ويتكون المشروع من طريقين رئيسين للاتجاهين بعرض 14.0 متر وطريقين خدمة فى كل اتجاه بعرض 9.0 متر.



وأشار وزير النقل إلى ان معدلات تنفيذ اعمال تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب بلغت 68%. ووجه عرفات الشركات المنفذة بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لسرعة الانجاز في هذا المحور المهم.



كما تفقد الوزير الطريق الدولى الساحلى، من سيدي كرير حتى بلطيم بطول 170 كم، حيث تفقد اعمال رفع الكفاءة وتابع عمليات تكثيف اللوحات والعلامات الارشادية بما يحقق عوامل السلامة والأمان، بالاضافة الى التأكيد على أعمال نظافة الطريق.