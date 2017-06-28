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سيـــاســة
دعوى جديدة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي 5 يوليو
الأربعاء 28 يونيو 2017 02:38 م
اعدام مرسي
أخر الأخبار
اعدام مرسي
نجوى عبد العزيز:
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 5 يوليو المقبل، لنظر دعوى جديدة، تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك بعد صدور أحكام ضده في التخابر مع دول أجنبية والتى تُعتبر بمثابة خيانة منه للدولة.
وطالب المحامي مقيم الدعوى في دعوه بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في الحصول عليها.
كما تساءل مقيم الدعوى عن كيفية حصول "مرسي" على الأوسمة دون تقديم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية، وأن يمنح نفسه الحق في الحصول علي تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة والتي يترتب علي حصوله هذه الأوسمة مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى.
مرسي
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