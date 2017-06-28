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سيـــاســة
طلب الأحزاب بحل البناء والتنمية أمام الإدارية العليا
الأربعاء 28 يونيو 2017 02:19 م
حزب البناء والتنمية
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حزب البناء والتنمية
نجوى عبد العزيز
تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طلبا من لجنة شئون الأحزاب السياسية، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله.
جاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، فى ضوء انتخاب حزب "البناء والتنمية" - مؤخرا - الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، التي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
جاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من "المادة الرابعة" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40.
مجلس النواب
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