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سيـــاســة

برلمانى يطالب بتشكيل قوات عربية مشتركة

مجلس البرلمان 2017 2
مجلس البرلمان 2017 2
مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز:

طالب النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم، وعضو لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كخطوه أولى للدفاع عن الدول العربية والخليجية، التى باتت الحرب فيها على الأبواب بعد قيام أمير قطر بفتح قواعد عسكرية لكل من تركيا التي لها أطماع في الخليج، وإيران التي تهدف إلي زعزعة الاستقرار بدول المنطقة.

وأضاف في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، أن الوقت الحالى مناسب للإعلان عن القوة العربية المشتركة، وتشكيل القيادة المشتركة لها، وتحديد أعداد القوات من الدول الأربع ونوع العتاد، مضيفًا أن مكان تواجد القوات المشتركة يجب أن تكون على أراض الدول الخليجية التي لها حدود مع قطر وتركيا وإيران.

وأشار إلى ضرورة إظهار القوة العربية للدفاع والذود عن الأمة العربية والاسلامية، مؤكدًا أن التأخير وبطء اتخاذ القرار سيؤدي إلى ازدياد الأطماع الإقليمية في دول الخليج.

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