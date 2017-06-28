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سيــارات
كارلوس غصن.. رئيس 3 شركات برواتب تتجاوز 17.7 مليون دولار
الأربعاء 28 يونيو 2017 01:55 م
كارلوس غصن
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3 رواتب لكارلوس غصن لرئاسته نيسان ورينو وميتسوبيشى
كارلوس غصن
وكالات
أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات، أنها دفعت أكثر من مليار و98 مليون ين (حوالى 9.81 مليون دولار) لرئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن فى صورة رواتب ومكافآت وحوافز عن السنة المالية المنتهية مارس الماضى بزيادة حوالى %2.5 على ما دفعته خلال السنة المالية السابقة، بالرغم من أنه ترك منصب الرئيس التنفيذى لنيسان خلال السنة الماضية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن كارلوس غصن، الذى يعد من أفضل الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات العالمية يرأس أيضا منصب الرئيس التنفيذى لشركة «رينو» الفرنسية للسيارات، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة «ميتسوبيشى» موتورز اليابانية، العضو الجديد فى تحالف مجموعة نيسان رينو ميتسوبيشى التى يرأسها أيضا.
ونال كارلوس غصن حوالى 7.06 مليون يورو (7.89 مليون دولار) من شركة رينو خلال السنة المالية الماضية عن منصبه كرئيس تنفيذى لها ورئيس مجلس إدارتها ليصل إجمالى رواتبه من نيسان ورينو إلى أكثر من 17.7 مليون دولار، بينما ستعلن شركة ميتسوبيشى عن المزايا المالية التى ستمنحها لرئيسها الجديد كارلوس غصن عن العام الماضى فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
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