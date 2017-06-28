الأجازات تصعد بسعر كيلو الطماطم بالأقصر إلى ٧.٥ جنيه

الطماطم



الصاوي أحمد:



تواصل أسعار الخضر والفاكهة إرتفاعاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب تأخر نقل المحصول، بسبب العطلات الرسمية.



سجلت أسعار الطماطم ٧.٥ جنيه للكيلو بمحافظة الأقصر، وسجل كيلو البطاطس ٦جنيهات، والفلفل الرومي ١٠جنيهات، والباذنجان الرومي ٥ جنيهات .



أكد تجار لـ "المال"، أن سبب الزيادة يعود لارتفاع سعر النولون، ويصل أحيانا إلى ١٠٠٠جنيه للسيارة النصف نقل "جامبو"، من سوق العبور إلي الأقصر والعكس، خاصة وأن معظم الأصناف يتم جلبها من خارج المحافظة .



وأوضحوا أن سعر كيلو التفاح البلدي ١٠جنيهات، والعنب الأحمر ١٥جنيها، والشمام ٢.٥جنيه للكيلو، والبطيخ بـ ٢٠جنيها للواحدة .



وتعتبر محافظة الأقصر، الأولي في زراعة الطماطم، بمساحة ٣٠٠ ألف فدان علي مدار العام، حسب أراء وتقديرات المزارعين.

