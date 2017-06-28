مدير الكلية الحربية: المعاهد العسكرية ابتكرت أساليب لبناء الشخصية

اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل

المال ـ خاص:



أكد اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، أن الكليات العسكرية نجحت خلال السنوات الماضية فى ابتكار أساليب دراسية وتعليمية تهدف إلى تكوين شخصية الطلاب وتحسين جودة التعلم.



وكشف عن تصديق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة وهى دفعة أكتوبر 2017 للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.



وأوضح أن الكليات والمعاهد العسكرية تضم الكلية البحرية، الحربية، الجوية، الفنية العسكرية، الدفاع الجوى، الطب للقوات المسلحة، المعهد الفنى للقوات المسلحة ويضع كل منهم شروطا لقبول الطلبة المتقدمين.



وأشار إلى أنه بالنسبة للكلية الحربية فتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 70 % فأكثر وألا تزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة.



وأضاف أن الكلية البحرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم ) بشرط ان يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى وكذلك القسم العلمى من شهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع عن 70 % فأكثر والا تزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة.



وبالنسبة للكلية الجوية أشار اللواء أبوإسماعيل إلى قبولها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 60 % فأكثر وألا تزيد السن فى 1/11/2017 على 22 سنة.



وتابع « تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فى مادتى الفيزياء والرياضيات وألا يقابل المجموع الكلى عن 92% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة، فيما تقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط الا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70 % فأكثر وألا يقل المجموع الكلى عن 85 % ولا يزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة.



وأوضح أن كلية الطب للقوات المسلحة تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط وكذلك الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 97 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة، فيما يقبل المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات -العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم اوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الانتاج الحربى فقط اومعهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء ) فقط والا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 65 % والثانوية الصناعية عن75 % والا يزيد السن فى 1/11/2017 على 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والازهرية والصناعية ثلاث سنوات و22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات (الهندسة – التكنولوجيا ) وسيراعى شرط السن اثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات إذ يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا اعلى حتى 23 سنة.



ولفت إلى أنه بالنسبة للتقديم فيتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بالقاهرة اعتبارا من يوم الاحد11/6/2017، والمكاتب الفرعية بالاسكندرية بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية اعتبارا من يوم الخميس 27/7/2017 وأسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من يوم الخميس 27/7/2017.



وأوضح أنه سيتم اجراء الكشف الطبى بمستشفى مصطفى كامل العسكرى للطلبة المتقدمين من محافظة الاسكندرية والمحافظات المحيطة بها تيسيرا على الطلبة.



وكشف مدير الكلية الحربية عن الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وهى ان يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريى الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، وحاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا باحدى الكليات الجامعية او المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، وان يكون حسن السير والسلوك، والا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، كما يشترط أن يكون غير متزوج او سبق له الزواج، والا يكون قد استقال او فصل تأديبيا من أى كلية – معهد عسكرى – مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم ( عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدني).

وتابع: كما يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقتة الطبية أثناء الاختبارات، أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات.



وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر) بدون تردد وللمرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكذلك كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار، وأن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضا التحاليل التخصصية المتقدمة.

