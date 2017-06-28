الدولية للمحاصيل تسدد 16 مليون جنيه من قيمة أرض جمصة

الشركة الدولية للمحاصيل

منى عبدالبارى



قال مصدر بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن الشركة سددت 16 مليون جنيه، من قيمة قطعة الأرض المخصصة لها، بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية فى جمصة، من الموارد الذاتية للشركة.



وأشار المصدر لـ»المال»، إلى أن إجمالى قيمة الأرض تبلغ حوالى 22 مليون جنيه، فيما رفض الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن كيفية سداد الدفعة المتبقية أو الأغراض التى تستغل الأرض فيها، إلا أنه أشار إلى احتمالية استخدامها فى أكثر من غرض نظرا لاتساع مساحتها البالغة 80.2 ألف متر مربع.



وأعلنت الشركة الدولية فى وقت سابق من شهر مايو، عن تسلم قطعة الأرض من محافظة الدقهلية، مطلع شهر يونيو المقبل.



وعلق المصدر على النمو الذى شهدته أرباح «الدولية» خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام المالى الحالى، إلى ارتفاع مساهمة والتقاوى، والأسمدة بعد زيادة أسعارها.



وبلغ صافى أرباح «الدولية»خلال الفترة المذكور 1.43مليون جنيه، مقارنة بـ 519 ألف جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.



وسجل إجمالى المبيعات خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام المالى الحالى 237مليون جنيه، مقارنة 324 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.



وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار الأسمدة الموردة إليها من حوالى 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه مطلع العام الحالى، بينما يسجل سعر الطن بالسوق الحرة المحلية 5 آلاف جنيه للطن، ما ساهم فى تعزيز ربحية الشركات، وزيادة قيمة مبيعاتها.



وقال المصدر إن إضافة نشاط التصدير إلى أنشطة الشركة، يساهم فى خفض التكلفة على الشركة، لأنها تستورد بغرض التصنيع.



وكانت «الدولية» أعلنت يوم 28 من مايو الماضى إضافة نشاط التصدير إلى أنشطتها مجددًا بعدما حذف 2014 نتيجة وجود مساهمين أجانب فى هيكل ملكية الشركة، ما يمنعها من نشاط الاستيراد، وفقا لنص البند «ب» من المادة الثانية من القانون رقم 121 لعام 1982 «أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم التى تمارس نشاط الاستيراد مملوكة بالكامل لمصريين، مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن 10 أعوام، لمن تجنس بالجنسية المصرية».



وأشار المصدر إلى أن إلغاء المادة شجع الشركة لإعادة إدراج نشاط الاستيراد مجددا ضمن أنشطتها.



وتعمل الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى خلط وتعبئة الأسمدة، والإتجار فى الحاصلات الزراعية، والإتجار فى البذور والتقاوى الزراعية، ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعًا على 84 مليون سهم، بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.