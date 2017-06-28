المشروعات الصغيرة يناقش خطة العمل بعد العيد

نيفين جامع الصندوق الاجتماعى

❐ نيفين جامع: الإستراتيجية ترتكز على التمويل متناهى الصغر



أحمد اللاهونى



يستعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعقد أول اجتماعاته، عقب إجازة عيد الفطر، التى يناقش خلالها خطة العمل للفترة المقبلة.



وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارًا، الخميس الماضى، بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسته وعضوية كل من، نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز، ومروان السماك، الرئيس السابق لمجلس إدراة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعدد من ذوى الخبرة.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لـ «المال»، إن الاجتماع الأول يناقش اللوائح الجديدة، وإستراتيجية عمل الجهاز المرحلة المقبلة، واعتمادها فى حضور أعضاء مجلس الإدارة.



وأوضحت أن خطة العمل لضم القطاع المتوسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتهتم بالخدمات غير المالية قدر اهتمامها بالبرامج التمويلية، كما ترتكز على ريادة الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة لصغار المستثمرين، فضلا عن تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتحقيق التنمية الحقيقة التى تتبناها الدولة للنهوض بالاقتصاد.



وأشارت الرئيس التنفيذى، إلى أن الجهاز المشروعات يولى اهتماما كبيرًا خلال الفترة الحالية بالتمويل متناهى الصغر بصفة خاصة، نظرًا لجذبه لشريحة عريضة من شباب الخريجين.



وضخ الصندوق الاجتماعى قروضًا لتمويل 402.214 مشـروع صغـيـر ومتناهـى الصـغـر خلال 2016، بـ 3.8 مليار جنيـه، ساعدت على توفير 265.186 فرصة عمل، وبلغ إجمالى المنح المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب 674.1 مليون جنيه، وفـرت 83.501 فرصة عمل، و3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة، لإلحاقهم بسوق العمل.