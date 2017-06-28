EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إسماعيل يهنئ الرئيس بالذكرى الرابعة لثورة 30 يوينو
الأربعاء 28 يونيو 2017 11:38 ص
شريف إسماعيل 9
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 9
خاص:
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وكان نصها كالتالى:
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهوريـــــــة
يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.
فى هذا اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم منتفضاً من أجل إستعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والإنهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، صانعاً أعظم الثورات فى العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.
وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نعاهدكم عهد الاوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم.
وكل عام وسيادتكم بخير
لايف
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا