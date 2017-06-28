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طاقة
بتروبل تسند لإنبى أعمال مشروع المياه المصاحبة للزيت
الأربعاء 28 يونيو 2017 11:29 ص
طارق الملا 1
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طارق الملا 1
نسمة بيومى
أسندت شركة بتروبل، إلى نظيرتها إنبى، أعمال مشروع شبكة التخلص من المياه المصاحبة للزيت، الذى يقع فى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء، كمقاول عام بنظام تسليم المفتاح.
وعلمت «المال» أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع فى شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح تقرير حديث صادر عن شركة إنبى حصلت «المال» على نسخة منه، أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب لإحلال الشبكة القائمة، التى تعانى من مشاكل التسريب، وللتخلص من المياه المصاحبة للزيت، بطاقة إنتاجية 225.000 برميل مياه فى اليوم، وحقنها فى آبار مخصصة، بدلًا من صرفها فى البحر.
وبحسب التقرير يشمل نطاق أعمال شركة إنبى تنفيذ التصميمات الهندسية التفصيلية، وأعمال التوريدات، والإنشاءات، والمساعدة فى أعمال بدء التشغيل.
وشركة إنبى شركة عالمية رائدة فى مجال تقديم خدمات هندسية متكاملة، وخدمات التوريدات والإشراف على أعمال الإنشاءات المدنية، والإدارة العامة للمشاريع، فى مجال صناعات البترول، والبتروكيماويات، والطاقة، وغيرها من الصناعات.
وتحظى الشركة بالاعتراف العالمى كشركة هندسية رائدة، وكمقاول عام رئيسى للخدمات الهندسية، والتوريدات، والإنشاءات والإدارة العامة للمشاريع مع خبرة تمتد لعقود فى مشاريع صناعات البترول، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، على البر وفى البحر.
وتأسست شركة إنبى عام 1978، وتنتشر فروع ومكاتب شركة إنبى فى أكثر من 15 دولة حول العالم.
وقال مصدر مسئول بالشركة، إن شركة إنبى لها تاريخ طويل فى التعامل مع شركة بتروبل، وأسندت لها عمليات تطوير أنظمة مكافحة الحرائق، والكشف عن الغاز بحقل بتريكو، الذى من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير النظام الحالى لمكافحة الحرائق، بحقل بتريكو فى منطقة أبو رديس بسيناء، أن نظام مكافحة الحرائق الخاص بحقل بتريكو كان فى الخدمة منذ عام 1987، من خلال نظام تحكيم قديم، إلا أن عدة توسعات أدخلت على الحقل، ما تطلب تطوير النظام.
وأشار إلى أن نطاق أعمال إنبى يشمل تركيب نظام جديد لمكافحة الحرائق يغطى حقل بتريكو، عمل نظام مكافحة الحرائق للمناطق التى تخلو من هذا النظام، وتركيب 8 خزانات لتخزين الرغاوى المستخدمة فى إطفاء الحرائق، وتركيب نظام جديد للتحكم فى غلق وفتح أو توماتيكيًا.
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