التجارة الإلكترونية تقتحم المدن الساحلية وأول هايبر خلال أيام

هايبر ماركت

المال ـ خاص:



تستعد شركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية، لافتتاح أحدث فروعها فى الساحل الشمالى خلال أيام بالتزامن مع بدء الموسم الصيفى.



وأكد أحمد طاهر الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت دوت كوم أن الشركة حرصت على توسعة نطاق عملها ليمتد الى المناطق الساحلية لتلبيلة احتياجات العملاء خلال أشهر الصيف وطوال أيام السنة، خاصة مع بدء الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الساحل الشمالى وتحويله إلى لمنطقة متكاملة تعمل لمدة 9 و10 أشهر وليس 3 أشهر فى السنة.



وأوضح أن الفرع الجديد يغطى الساحل الشمالى حتى مارينا، مؤكدا أن توفير الخدمات واحتياجات المواطنين يسهم فى رفع معدلات الأشغال بالمنطقة وجذب العملاء.



وأضاف أن الشركة افتتحت مؤخرا فرعها الأول بمحافظة الإسكندرية كما تستعد لافتتاح أفرع جديدة ضمن خطتها للتوسع الأفقى وتغطية العديد من المحافظات والمدن الجديدة.



ولفت إلى أن رواج التجارة الإلكترونية سيسهم فى تنمية العديد من المدن سواء القائمة حاليا أو المستهدف إشغالها قريبا كالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى ضرورة ربط المراكز التجارية إلكترونيا.



وتقوم نوك مارت بتوصيل السلع والمستلزمات المنزلية فى خلال ساعتين فقط وذلك فى العديد من المناطق منها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والمقطم ومصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك والمهندسين ومدينتى والمعادى.



وأشار طاهر إلى أن الشركة تحرص على تقديم عروض متميزة للعملاء وأسعار مناسبة للسلع الاستراتيجية والأساسية، خاصة فى المواسم والأعياد، كما تتسم بالعديد من المزايا التى تجعلها تختلف عن تجار التجزئة والسلاسل التجارية التقليدية من حيث جودة المنتجات، خاصة الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم، إضافة إلى توافر عروض سعرية مميزة تضمن تمتع العميل بأقل سعر للمنتجات فى معظم الأحيان مقارنة بالسلاسل المنافسة إضافة إلى كفاءة خدمة العملاء من حيث استقبال الشكاوى والرد عليها فوريا والتى تتعلق باية مشكلات فى جودة أو صلاحية المنتجات ويتاح سياسية الاستبدال أو الاسترجاع وتوفير بدائل لضمان تلبية احتياجات العملاء.



ونوك مارت دوت كوم، أول السلاسل التجارية التى أدخلت مفهوم تسوق المنتجات والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت دون تكبد عناء الذهاب إلى السوبر ماركت وتتيح للعميل إمكانية تسوق العديد من السلع وتوصيلها إلى المنزل، وتحرص دائما نوك مارت على انتقاء أجود السلع وتنوعها بما يضمن تلبية احتياجات العملاء مع الحفاظ على معايير الجودة.