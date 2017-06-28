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رياضة
الأهلي يصل زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو السبت
الأربعاء 28 يونيو 2017 11:11 ص
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
علي المصري:
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي يترأسها اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، إلي العاصمة الزامبية لوساكا، من أجل خوض مباراة زاناكو، في الجولة الخامسة من دور الستة عشر "المجموعات" لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام عصر السبت المقبل.
كانت الطائرة التي تقل البعثة، قد غادرت مطار القاهره، في الثانية من فجر اليوم الأربعاء، ووصلت في الحادية عشر صباح اليوم، بعد رحلة استمرت تسع ساعات، بعدما تم إلغاء فكرة السفر بطائرة خاصة، من قبل إدارة النادي.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، قد سبقا البعثة من أجل الاطمئنان علي الترتيبات الخاصة بها، ووجها الشكر لرجائي نصر، السفير المصري في زامبيا، على جهوده الكبيرة، لتذليل جميع العقبات أمام البعثة.
وقال عدلي، إن السفير تعاون معه بشكل كبير في إنهاء إجراءات حجز فندق الإقامة، وتوفير ملاعب التدريب، ووسائل الانتقال للفريق، خلال فترة إقامته بزامبيا، استعدادًا لمواجهة زاناكو.
النادي الأهلي
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