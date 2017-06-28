3 شركات عالمية تعدل عروض توريد 700 عربة للسكة الحديد

هيئة السكك الحديدية

❐ وزير النقل: %40 نسبة المكون المحلى لجميع القاطرات الجديدة



مدحت إسماعيل



قال مصدر مسئول، إن 3 شركات عالمية من المجر، وروسيا، ولاتفيا، قررت إعادة إرسال عروضها بعد التعديل، لتوريد 700 عربة مميزة لصالح السكة الحديد.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن تعديل الشركات لعروضها وإرسالها مرة أخرى، جاء بعد حصول العرض الإيطالى على أعلى تقييم من العروض المقدمة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن ترسل الشركات عروضها بداية من الأسبوع المقبل، على أن يكون الإعلان الرسمى عن العرض الفائز منتصف يوليو المقبل.



يشار الى أن وزارة النقل تلقت منتصف العام الماضى 5 عروض، من شركات عالمية من الصين، وإيطاليا، والمجر، وروسيا، لتوريد 700 عربة مميزة لصالح هيئة سكك حديد مصر.



وتتولى لجنة تضم وزارات «النقل، والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى، والمالية» التفاوض مع الشركات.



يذكر أن وزارة النقل رفضت نهاية 2016 عرضًا من المجر، لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار، طبقًا لاتفاق نوايا وقع فى نهاية يونيو 2015، على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر؛ لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وبررت «النقل» رفض العرض، أنه مبالغ فيه.



وتضمن الاتفاق المجرى وقتها إتاحة 900 مليون يورو قرضًا، لتمويل شراء عربات القطار بسعر فائدة %1.26، يسدد على 12 عامًا بعد 5 أعوام فترة سماح، إلى جانب منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو، من خلالها توفير 80 عربة قطار «هدية»، و300 فرصة تدريب، بخلاف برامج دعم فنى.



ومن المتوقع أن تصل تكلفة شراء الـ700 عربة فى العقود الجديدة 10.5 مليار جنيه، وأن وزارة النقل تسعى لإلزام الشركة الموردة بإجراء صيانة للعربات، لمدة لا تقل عن 10 أعوام، لضمان جودة الخدمة المقدمة.



من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته قررت أن تبلغ نسبة المكون المحلى فى العربات أو الجرارات، التى تشتريها خلال الفترة المقبلة، أن تكون فى حدود %40، موضحاً أن التنفيذ على الجرارات التى تعاقد عليها خلال الفترة الماضية.



ووقعت وزارة النقل، خلال الأيام الماضية عقد شراء 100 جرار سكة حديد، مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار، وعقد قرض بقيمة 290 مليون دولار مع بنك الإعمار الأوروبى لتمويل الصفقة.