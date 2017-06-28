الأهلى يوقع تسوية بقيمة 200 مليون جنيه مع المشروعات الصناعية

يحيى أبو الفتوح

❏ أبوالفتوح: الاتفاق يتضمن سداد %65 فى صورة أصول عينية



المال ـ خاص



توصلت شركة المشروعات الصناعية والهندسية IECC، لاتفاق نهائى مع البنك الأهلى المصرى، بشأن تسوية ديون تاريخية مستحقة عليها بنحو 200 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة لإصلاح أوضاعها المالية المتردية منذ سنوات.



وتأسست IECC عام 1952 وتتولى القيام بجميع أعمال المقاولات العمومية، وبالأخص الإنشاءات المدنية، وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، وخضعت للخصخصة عام 1997 من خلال بيع %23 من أسهمها لأحد المستثمرين العرب.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 30 مليون جنيه، ويتم التداول على أسهمها بسوق خارج المقصورة نظرا لعدم توافقها مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.



وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى فى تصريحات لـ«المال»، إن الاتفاق النهائى تم توقيعه نهاية الأسبوع الماضى، ويتضمن سداد %65 من التسوية بقيمة 130 مليون جنيه فى صورة أصول عينية وأراض تمتلكها الشركة بعدد من المحافظات، ونحو 70 مليون جنيه على أقساط خلال مدة زمنية تصل إلى 8 سنوات.



ووافقت الجمعية العمومية للشركة العام الماضى على تنظيم مجموعة من المزادات لبيع بعض الأصول بغرض تدبير سيولة مالية تمكنها من مقابلة التزاماتها المختلفة، ومنها صرف مرتبات العاملين.



وساهم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى فى زيادة محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات قبل القرار، نتيجة لإعادة تقييم حصة القروض الدولارية بمحفظة الديون غير المنتظمة، وفقا لتصريحات سابقة من يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك.



ويستحوذ قطاع تمويل الشركات على 8 مليارات جنيه من محفظة التعثر بالبنك، فى حين تقتصر قيمة التعثرات فى قطاع تمويل الأفراد على نحو مليار جنيه فقط.



يمثل العملاء من أصحاب الديون التى تتجاوز 100 مليون جنيه %96 من المتعثرين، غالبيتهم من أصحاب الديون المتراكمة قبل دمج بنك المهندس فى الأهلى.



وبالتقسيم القطاعى فإن عملاء السياحة يمثلون نحو %44 من إجمالى المتعثرين، ثم عملاء القطاع الصناعى %36، بينما يمثل المتعثرون فى قطاع النقل نحو %16، ويعد قطاع العقارات الأقل تعثرا.



وحصل البنك على ديون عبر تسويات بقيمة 470 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى (يونيو - ديسمبر 2016)، ويستهدف الوصول بتحصيلاته إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.