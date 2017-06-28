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طاقة
الكهرباء تحصل على ضمانة المالية لاقتراض 37.4 مليار جنيه
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:58 ص
كهرباء غرب دمياط2322
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كهرباء غرب دمياط2322
محمد سالم:
حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قبل إجازة عيد الفطر مباشرة، على ضمانة من وزارة المالية لقرضين بقيمة تصل إلى 37.4 مليار جنيه، بآجال بين 10 و15 سنة بغرض تطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الطاقة.
يتولى إدارة وترتيب التمويلين تحالف مصرفى يضم كلا من البنك الأهلى وبنك مصر والتجارى الدولى وبنك قطر الوطنى، وذكرت مصادر أن الضمانة تمنح التحالف البنكى حق الخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى بقيمة الضمانات المطلوبة فى تاريخ استحقاقها فى حال عدم كفاية الأرصدة البنكية للقابضة للكهرباء.
وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى أول أمس، عن منح ضمانات بقيمة 1.29 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول وشركتى وسط الدلتا والمصرية لنقل الكهرباء.
ووافق البرلمان، نهاية الشهر الماضى، على قانون يسمح لوزارة المالية بإصدار هذه النوعية من الضمانات لتسهيل مهمة عدد من الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة فى تدبير التمويلات، سواء داخلية أو خارجية، لتنفيذ مشروعاتها المدرجة فى الموزانة العامة.
ويلعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة من تمويل القابضة لكهرباء مصر قيمتها 19.4 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر نفس الدور لتدبير 18 مليارًا، بينما يشارك كل من التجارى الدولى وقطر الوطنى فى عمليات ترتيب وإدارة القرض وإعداد مذكرات الشروط والأحكام، وتسويق السيولة المستهدفة على شريحة من البنوك المحلية الأخرى، ومن المقرر توفير السيولة لصالح شركات توزيع ونقل الكهرباء خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة.
وتعتمد «الكهرباء» على القرضين فى تنفيذ استثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن الخطة مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، الذى تتولى تنفيذه شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كم، تمثل %40 من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعا لانقطاع التيار.
وتشمل أيضًا نقل الطاقة من محطات شركة «سيمنس» الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات، حسبما قالت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.
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