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سيـــاســة
الزراعة: تخصيص مساحات لإقامة 1939 مشروعا
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:49 ص
وزارة الزراعة مصر 56
أخر الأخبار
وزراة الزراعة 699
الصاوي أحمد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات المنفعة العامة، التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية 2016، وحتى الآن بلغت حوالي 1939 مشروعاً على مستوى الجمهورية.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، من بينها حوالي 1198 مدرسة تعليم أساسي وثانوي فني وعام ومعهد أزهري، فضلاً عن 316 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي ومحطات مياه للشرب وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح، في القرى بالمحافظات المختلفة.
وأوضحت أن من ضمن المشروعات التي تمت الموافقة على تخصيص مساحات لها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الشأن، 63مركز شباب ونادي رياضي، و69 وحدة صحية وبيطرية واسعاف وطب اسرة ومستشفى، كذلك 29 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و30 مسجد، و13 مبنى اداري ومجمع مصالح وخدمات، 8 مباني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و9 مكاتب للبريد، فضلاً عن 24 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، و21 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي و18 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.
ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين واتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضاً في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.
وزارة الزراعة
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