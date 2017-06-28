إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.. عناوين اليوم الأربعاء

عناوين الصحف الخميس

متابعات:



تقدم بوابة المال آخر العناوين الصادرة، اليوم الأربعاء، 22 يوينو 2017.



الأهرام



* إسماعيل: نسعى لخفض عجز الموازنة والسيطرة على المديونية.



* إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.. القوات الجوية تدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر.



* وزير المالية: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على المال العام.



* اليوم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية واستئناف العمل بكنترولات الثانوية العامة.



* القضاء الإدارى يوقف نظر دعوى إلغاء النقابة المستقلة للنقل البرى.



* صرف تعويضات للمتضررين من محور روض الفرج و«الدائرى الإقليمى».



* كهرباء القاهرة تشترى طاقة شمسية من المواطنين.



* الإسكان تدعو شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات الصرف فى 155 قرية.



* القوى العاملة: دليل إرشادى لدخول إيطاليا بالطرق الشرعية.



* محافظ الإسكندرية: تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء.



* الملا: تطوير 3 حقول بترول بسيناء لزيادة إنتاجها.



* «القابضة للنقل البحرى» تنافس على صيانة معدات محطتى حاويات بالكويت.



* إحباط تهريب بضائع وسلع بقيمة 2.7 مليار جنيه فى 10 أشهر.



* مواطن يتبرع بجوائز 223 من حفظة القرآن الكريم بقرية «المقاطع» بالمنوفية.



* مساعد الوزير للحراسات: جولات أمنية مفاجئة لتفقد تأمين المنشآت الحيوية والسياحية بالصعيد.



* أهالى أسيوط يشيعون جثمان شهيد الإرهاب فى سيناء.



* مساعد وزير الداخلية يزور مصابى الشرطة بالإسكندرية.



* اليوم..الأهلى يخوض مرانه فى زامبيا استعدادا لزاناكو بدورى أبطال إفريقيا.



الجمهورية



* قواعد صرف العلاوة الاستثنائية مع مرتب يوليو خلال ساعات.



* 10% بحد أقصي 130 جنيهاً وأدني 65.. وتُضَم للأجر الأساسي.



* القوات الجوية تدمر 12 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة قبل دخولها البلاد.



* اليوم نتيجة الدبلومات الفنية.. والثانوية 19 يوليو.



* مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري: مليون شقة “إسكان اجتماعي”.. خلال 3 سنوات.



* رؤية شاملة للحكومة.. في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.



* الصحة تعلن الحرب علي الأغذية الفاسدة.



* وزيرة الاستثمار: إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد.. في برنامج الحكومة.



* رئيس القوي العاملة بـ”النواب”: قانون التنظيمات النقابية ينطلق.. و78 مادة لضبط “الدولاب”.



* ارتفاع إنتاج العامة للبترول إلي 88 ألف برميل زيت يومياً.



* “البريد”: 24 مليون عميل أودعوا 196 مليار جنيه.



* جنوب سيناء استعدت للاحتفال بـ30 يونيو.



* النقل: افتتاح محور الدخيلة العملاق.. قبل نهاية العام.



* الجارحي: مشروع قانون المزايدات والمناقصات الجديد .. أمام “النواب” قريباً.



* قابيل: استراتيجية جديدة لتطوير الصادرات المصرية حتي “2023”



* مصرع ثلاثة أشخاص بالجيزة.. في حوادث تصادم.



* كهربا في اتحاد جدة بـ 2.5 مليون دولار.