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سيـــاســة
إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.. عناوين اليوم الأربعاء
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:19 ص
عناوين الصحف الخميس
أخر الأخبار
عناوين الصحف الخميس
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر العناوين الصادرة، اليوم الأربعاء، 22 يوينو 2017.
الأهرام
* إسماعيل: نسعى لخفض عجز الموازنة والسيطرة على المديونية.
* إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.. القوات الجوية تدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر.
* وزير المالية: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على المال العام.
* اليوم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية واستئناف العمل بكنترولات الثانوية العامة.
* القضاء الإدارى يوقف نظر دعوى إلغاء النقابة المستقلة للنقل البرى.
* صرف تعويضات للمتضررين من محور روض الفرج و«الدائرى الإقليمى».
* كهرباء القاهرة تشترى طاقة شمسية من المواطنين.
* الإسكان تدعو شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات الصرف فى 155 قرية.
* القوى العاملة: دليل إرشادى لدخول إيطاليا بالطرق الشرعية.
* محافظ الإسكندرية: تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء.
* الملا: تطوير 3 حقول بترول بسيناء لزيادة إنتاجها.
* «القابضة للنقل البحرى» تنافس على صيانة معدات محطتى حاويات بالكويت.
* إحباط تهريب بضائع وسلع بقيمة 2.7 مليار جنيه فى 10 أشهر.
* مواطن يتبرع بجوائز 223 من حفظة القرآن الكريم بقرية «المقاطع» بالمنوفية.
* مساعد الوزير للحراسات: جولات أمنية مفاجئة لتفقد تأمين المنشآت الحيوية والسياحية بالصعيد.
* أهالى أسيوط يشيعون جثمان شهيد الإرهاب فى سيناء.
* مساعد وزير الداخلية يزور مصابى الشرطة بالإسكندرية.
* اليوم..الأهلى يخوض مرانه فى زامبيا استعدادا لزاناكو بدورى أبطال إفريقيا.
الجمهورية
* قواعد صرف العلاوة الاستثنائية مع مرتب يوليو خلال ساعات.
* 10% بحد أقصي 130 جنيهاً وأدني 65.. وتُضَم للأجر الأساسي.
* القوات الجوية تدمر 12 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة قبل دخولها البلاد.
* اليوم نتيجة الدبلومات الفنية.. والثانوية 19 يوليو.
* مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري: مليون شقة “إسكان اجتماعي”.. خلال 3 سنوات.
* رؤية شاملة للحكومة.. في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
* الصحة تعلن الحرب علي الأغذية الفاسدة.
* وزيرة الاستثمار: إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد.. في برنامج الحكومة.
* رئيس القوي العاملة بـ”النواب”: قانون التنظيمات النقابية ينطلق.. و78 مادة لضبط “الدولاب”.
* ارتفاع إنتاج العامة للبترول إلي 88 ألف برميل زيت يومياً.
* “البريد”: 24 مليون عميل أودعوا 196 مليار جنيه.
* جنوب سيناء استعدت للاحتفال بـ30 يونيو.
* النقل: افتتاح محور الدخيلة العملاق.. قبل نهاية العام.
* الجارحي: مشروع قانون المزايدات والمناقصات الجديد .. أمام “النواب” قريباً.
* قابيل: استراتيجية جديدة لتطوير الصادرات المصرية حتي “2023”
* مصرع ثلاثة أشخاص بالجيزة.. في حوادث تصادم.
* كهربا في اتحاد جدة بـ 2.5 مليون دولار.
أخبار مصر
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