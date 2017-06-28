كهربا يوقع عقود إعارته لاتحاد جدة اليوم

محمود عبدالمنعم كهربا

علي المصري:



يوقع اليوم الأربعاء، محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عقود إعارته لاتحاد جدة السعودي، بعد موافقة إدارة "الأتي"، علي رفع قيمة الصفقة لـ2.5 مليون دولار، بدلا من 1.3 مليون.



واتفق عبدالله شرف الدين مندوب النادي السعودي، المتواجد في القاهرة، مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في وجود أحمد يحيي وكيل اللاعب، بفيلا رئيس القلعة البيضاء، في مراسي بالساحل الشمالي، علي رفع قيمة الصفقة لحسمها، في ظل رغبة الفريق السعودي واللاعب، في تمديد الإعارة.



وأقنع مندوب اتحاد جدة، رئيس الزمالك، بتخفيض المبلغ من خمسة ملايين دولار التي كان يطلبها منصور، لـ2.5 مليون دولار، علي أن يتم الانتظار حتى موافقة إدارة النادي السعودي علي رفع مبلغ الإعارة.



ومن المنتظر، أن يتواجد مرتضي منصور في مقر القلعة الببضاء، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء إجازة العيد، التي قضاها في الساحل الشمالي، في حضور مندوب النادي السعودي، واللاعب، ووكيله، من أجل توقيع العقود، ليصبح كهربا لاعبا في اتحاد جدة رسميا، لمدة موسم علي سبيل الإعارة.