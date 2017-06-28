EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
كهربا يوقع عقود إعارته لاتحاد جدة اليوم
الأربعاء 28 يونيو 2017 08:56 ص
محمود عبدالمنعم كهربا
أخر الأخبار
محمود عبدالمنعم كهربا
علي المصري:
يوقع اليوم الأربعاء، محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عقود إعارته لاتحاد جدة السعودي، بعد موافقة إدارة "الأتي"، علي رفع قيمة الصفقة لـ2.5 مليون دولار، بدلا من 1.3 مليون.
واتفق عبدالله شرف الدين مندوب النادي السعودي، المتواجد في القاهرة، مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في وجود أحمد يحيي وكيل اللاعب، بفيلا رئيس القلعة البيضاء، في مراسي بالساحل الشمالي، علي رفع قيمة الصفقة لحسمها، في ظل رغبة الفريق السعودي واللاعب، في تمديد الإعارة.
وأقنع مندوب اتحاد جدة، رئيس الزمالك، بتخفيض المبلغ من خمسة ملايين دولار التي كان يطلبها منصور، لـ2.5 مليون دولار، علي أن يتم الانتظار حتى موافقة إدارة النادي السعودي علي رفع مبلغ الإعارة.
ومن المنتظر، أن يتواجد مرتضي منصور في مقر القلعة الببضاء، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء إجازة العيد، التي قضاها في الساحل الشمالي، في حضور مندوب النادي السعودي، واللاعب، ووكيله، من أجل توقيع العقود، ليصبح كهربا لاعبا في اتحاد جدة رسميا، لمدة موسم علي سبيل الإعارة.
نادي الزمالك
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا