من مبلغ إعارة كهربا.. الزمالك يقترب من شراء ستانلي

الزمالك المقاصة 99

علي المصري:



اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، من شراء عقد النيجيري ستانلي أوهاويتشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعه البيضاء، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، عقب إقتراب نهاية إعارته مع الفريق.



وطلب البرتغالي أوجستو إيناسي، والمدير الفني للزمالك، من إدارة ناديه، بضرورة بقاء اللاعب النيجيري، خاصة أنه يعتمد عليه بصورة دائمة، وأحد الأطراف التي يعتمد عليه في خطته مع الفريق.



وحصل الزمالك علي خدمات ستانلي، لمدة عام علي سبيل الإعارة، مقابل 500 ألف دولار لوادي دجلة، و400 ألف دولار للاعب النيجيري، مع وجود بند في العقد، يتيح للرمالك شراءه مقابل 1.5 مليون دولار.



وكان رئيس الزمالك يعترض علي دفع المبلغ من خزينة النادي، وهو ما يوازي 27 مليون جنيه مصري، ولكن بعد الاتفاق علي إعارة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك، لاتحاد جده السعودي، مقابل 2.5 مليون دولار لمدة موسم واحد، أصبحت هناك رغبة واضحة من الزمالك لشراء عقد ستانلي.



وتواصل مرتضي منصور، مع المهندس ماجد سامي، مالك مجموعة أندية وادي دجلة، وأتفقا علي تفعيل بند شراء اللاعب النيجيري، المتواجد في العقد بين الناديين، بعدما أبدي ستانلي رغبة واضحة في البقاء داخل القلعه البيضاء.



ومن المنتظر أن يعلن وادي دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة، عن بيع اللاعب النيجيري للزمالك، مقابل الحصول علي 1.5 مليون دولار، من القلعه البيضاء.