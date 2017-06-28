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اقتصاد وأسواق
وزير الخارجية يجري اتصالاً مع المبعوث الأممي لدى ليبيا
الأربعاء 28 يونيو 2017 05:47 ص
وزير الخارجية سامح شكرى
أخر الأخبار
وزير الخارجية سامح شكرى
وكالات:
أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اتصالا هاتفياً مع غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا، حيث قدم له التهنئة لتولية المنصب، مؤكداً دعم مصر لجهوده وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، والجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، وعلى وجه الخصوص مصر وتونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على اعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أية اعتبارات قبلية او جغرافية او عقائدية.
وأكد وزير الخارجية، استعداد مصر الدائم لبذل كل جهد لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، متمنيا دوام التوفيق للمبعوث الأممي الجديد.
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
وزارة الخارجية
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