إخلاء مباني جامعة تكساس بسبب وجود قنبلة

قالت جامعة تكساس في دالاس، إنها أمرت بإخلاء الحرَم الجامعي، اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقّت تهديدًا بوجود قنبلة.





ونوّهت الجامعة، في تغريدة على "تويتر" بأنه "على جميع العاملين والطلاب والزائرين في جامعة تكساس بدالاس إخلاء كل المباني وأماكن انتظار السيارات في الحرَم الجامعي على الفور".





وطالبت الجامعة الناس بالابتعاد عن المباني حتى إشعار آخر.



