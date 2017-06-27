EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الرئيس البرازيلي يردّ على اتهامه بتلقي رشوة
الثلاثاء 27 يونيو 2017 10:14 م
ميشال تامر 225
أخر الأخبار
ميشال تامر 3669
سبوتنيك
نفى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، اليوم الثلاثاء، تهمة الفساد التى وجهها إليه النائب العام، ووصف الاتهام بأنه "خيال"، وأنه "يعد هجومًا على حكومته والأمة بأكملها".
وقال تامر، الذى اتهم رسميًّا، يوم الإثنين، بقبول ملايين الدولارات كرشاوى، إن الاتهام الموجَّه ضده "سيؤثر سلبًا على الانتعاش الاقتصادي في البرازيل، مما قد يشل جهود الإصلاح"، بحسب "رويترز".
وكان المدعي العام البرازيلي رودريغو جانو، قد طلب من المحكمة العليا توجيه الاتهام رسميًّا إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، بتلقّي رشوة قيمتها نصف مليون ريال برازيلي من شركة متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
وقدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو إلى المحكمة العليا، أمس الاثنين، طلبًا لتوجيه الاتهام رسميًّا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقّي رشوة، في خطوةٍ تهدد بإطاحة تامر من منصبه، وكذلك بجعله أول رئيس في السلطة يحاكَم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدّمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا، فإن رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقّي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 ألف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميًّا إلى الرئيس ويُحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يومًا.
وبالإضافة إلى تهمة الفساد التي وجّهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضًا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار. ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريبًا ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا