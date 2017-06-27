ترامب وماكرون: سنردّ على أي هجوم كيماوي بسوريا

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في محادثات هاتفية، "ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.





وجرى تأكيد الموقف غداة إعلان الولايات المتحدة رصد استعدادات من جانب النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر، محذرة إياه من جعله يدفع "ثمنًا باهظًا" حال حصل ذلك.





ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن سؤال حول امتلاكها معطيات شبيهة بالمعلومات الأمريكية.





وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات في أبريل الماضي، عقب هجوم بالأسلحة الكيميائية اتهمت نظام الأسد بالوقوف وراءه.



