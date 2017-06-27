إغلاق قاعدة ريدستون الأمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار

أعلنت قيادة قاعدة ريدستون بولاية ألاباما الأمريكية إغلاقها بشكل مؤقت، وسط أنباء عن إطلاق نار.

وقالت الصفحة الرسمية لفريق ريدستون عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن "هناك أنباء عن إطلاق نار نشط في منطقة أرسنال، لذا أغلقت القاعدة".

فيما قال عضو الكونجرس عن مقاطعة ألاباما، النائب روبرت أديرهولت، عبر "تويتر" إن "فريقه يتابع الوضع في ريدستون أرسنال، رجاء انضموا إلى دعائي بالسلامة للجميع في القاعدة".