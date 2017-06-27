EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إغلاق قاعدة ريدستون الأمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار
الثلاثاء 27 يونيو 2017 07:01 م
إغلاق قاعدة ريدستون الأمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار
أخر الأخبار
إغلاق قاعدة ريدستون الأمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار
سبوتنيك
أعلنت قيادة قاعدة ريدستون بولاية ألاباما الأمريكية إغلاقها بشكل مؤقت، وسط أنباء عن إطلاق نار.
وقالت الصفحة الرسمية لفريق ريدستون عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن "هناك أنباء عن إطلاق نار نشط في منطقة أرسنال، لذا أغلقت القاعدة".
فيما قال عضو الكونجرس عن مقاطعة ألاباما، النائب روبرت أديرهولت، عبر "تويتر" إن "فريقه يتابع الوضع في ريدستون أرسنال، رجاء انضموا إلى دعائي بالسلامة للجميع في القاعدة".
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا