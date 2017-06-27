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رياضة
45 مليون جنيه تقترب بكهربا من الإعارة لاتحاد جدة
الثلاثاء 27 يونيو 2017 06:18 م
محمود كهربا
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محمود كهربا
علي المصري
نجح عبدالله شرف الدين، مندوب نادي اتحاد جدة السعودي، في الحصول علي موافقة المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لإعارة محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعه البيضاء، لمدة عام، مقابل 2.5 مليون دولار، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.
وعقد شرف الدين، جلسته مع منصور، في فيلا الأخير بقرية مراسي بالساحل الشمالي، حيث يقضي إجازة العيد، واتفقا علي إعارة اللاعب، في حضور أحمد يحيي وكيل اللاعب.
ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود مساء اليوم الثلاثاء، بعدما يحصل شرف الدين، علي موافقة مجلس إدارة اتحاد جدة، علي العرض المالي الجديد، لتتم الصفقة بشكل رسمي، وينتقل اللاعب معارا للدوري السعودي.
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