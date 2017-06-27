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سيـــاســة
القوات الجوية : دمرنا 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر
الثلاثاء 27 يونيو 2017 03:58 م
القوات الجوية 99
أخر الأخبار
القوات الجوية 99
بدور ابراهيم
بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الاجرامية للتسلل الي داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها علي مدار أكثر من 12 ساعة.
وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ياتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة واصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
القوات المسلحة
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