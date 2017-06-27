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اتصالات وتكنولوجيا
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 2.7 مليار دولار
الثلاثاء 27 يونيو 2017 03:45 م
جوجل
أخر الأخبار
جوجل
خالد بدر الدين
فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، غرامة غير مسبوقة على جوجل التابعة لشركة ألفابت بلغت 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) و التى تعادل 3 % من إجمالى إيرادات شركة ألفا بت، لاحتكارها الخدمات التسويقية بطريقة غير قانونية فى مجال الأبحاث والتليفونات الموبايل السمارت الذى تهيمن عليه.
واتهمت الجهات الرقابية بالاتحاد الأوروبى أيضا شركة جوجل التى تسيطرعلى أكثرمن 90 % من المواقع البحثية فى معظم الدول الأوروبية باستغلالها نظام تشغيل اندرويد فى سحق الشركات المنافسة لأن جوجل تستخدمه فى معظم الموبايلات السمارت كما اتهمت جوجل أيضا بمنع الشركات المنافسة من الإعلان على المواقع البحثية الأون لاين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام جوجل 90 يوما لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5 % من متوسط الإيرادات اليومية لشركة ألفابت في أنحاء العالم والتى قد تتجاوز 12 مليون دولار يوميا وفقا لإيرادات الفابيت التى بلغت 90.3 مليار دولار العام الماضى.
وذكرت وكالة رويترز إن هذا الإجراء يأتى بعد تحقيق مطول استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأمريكي للرقابة على الاستهلاك وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة نيوزكورب الإعلامية وجماعة الضغط فيرسيرش.
وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.
جوجل
الاتحاد الأوروبى
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