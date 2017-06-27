روسيا عن تنظيم كأس القارات.. حققنا نجاحا منقطع النظير

اللجنة المنظّمة لكأس القارات

وكالات



أكد أليكسي سوروكين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظّمة لكأس القارات، نجاح البطولة بشكل منقطع النظير، وأن بلاده تتطلع منذ هذه اللحظة لمونديال 2018.



وقال سوروكين خلال مؤتمر صحفي،نشر الموقع الرسمي للفيفا تفاصيله: "أنا أؤمن بالخرافات ولذا سأتحلى بالحذر، لكن في الحقيقة سارت الأمور على نحو رائع حتى الآن".



وتابع: "التعقيبات من الجماهير واللاعبين والمشاركين كانت إيجابية حتى الآن، لكن علينا ألا نستبق الأحداث؛ فنحن مقبلون على مرحلة خروج المغلوب التي ستشهد أهم أربع مباريات في البطولة".



وأشار: "لا يخفى على أحد، أن تنظيم البطولة عمل يشترك فيه فيفا واللجنة المنظمة المحلية وكذلك السلطات المحلية والفيدرالية، وقد أدت هذه الجهود إلى إطلاق مبادرات معقدة تعمل بشكل كلي الآن مثل القطارات المجانية لحاملي التذاكر والتنقل بين المدن المضيفة أو دخول البلاد بدون تأشيرة لحاملي بطاقات المشجع".



وأكمل: "بينما نتطلع إلى نهائيات كأس العالم 2018، فنحن بكل تأكيد بحاجة لإبلاغ الجمهور بضرورة استلام بطاقات المشجعين الخاصة بهم، وأن يصلوا إلى الملاعب مبكرًا".



وواصل: "هذا هو الاستنتاج الذي توصّلنا إليه الآن وسنتوصل إلى استنتاجات أخرى وسنتعلم دروسًا، لكن بصورة عامة سارت الأمور بشكل جيد".



اختتم: "الاستنتاج الذي يمكنني أن أختم به في الوقت الحالي؛ فالأشياء التي شكّلت مصدر قلق لنا وخضعت للاختبار بمرور الوقت نجحنا في التعامل معها".