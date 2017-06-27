الكرملين: التحذيرات الأمريكية لسوريا غير مقبولة

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رويترز



قال الكرملين اليوم إن تحذيرات البيت الأبيض للرئيس السوري بشار الأسد وجيشه من شن هجوم بأسلحة كيماوية غير مقبولة.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ليس لدي علم بأي معلومات عن تهديد باحتمال استخدام أسلحة كيماوية".



وحذر البيت الأبيض الأسد يوم الاثنين بأنه "سيدفع ثمنا فادحا" هو وجيشه إذا شن هجوما بالأسلحة الكيماوية وقال إن الولايات المتحدة لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن الاستعدادات جارية لتنفيذ هجوم من هذا النوع.



وذكر بيسكوف: "بالتأكيد نعتبر مثل هذه التهديدات للقيادة الشرعية في الجمهورية العربية السورية غير مقبولة".

