نصر تبحث سبل التعاون مع المكتب الإقليمى للأمم المتحدة



المال - خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شيرين رحمي، ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لأفريقيا والشرق الأوسط، بمقر الوزارة فى شارع عدلى.



وبحث الجانبان سبل ومجالات التعاون المستقبلية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار دعم أعمال التنمية في مصر، وأشادت الوزيرة بمجهودات مكتب الأمم المتحدة، في مكافحة الفساد والجريمة.



وأكدت الوزيرة أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما فى برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وأن الدولة مصرة على محاربة الفساد بجميع أشكاله وفى جميع الميادين والقطاعات لأنها تدرك تمامًا خطورته، لما يمثله من تهديد ليس فقط لجهود التنمية وإنما للأمن والاستقرار.



وأكدت شيرين رحمى حرص الأمم المتحدة على مساندة مصر فى مكافحة الفساد ومحاربتها للجريمة وللمخدرات عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والخبرات لتنفيذ أولوياتها في هذه المجالات.



وأوضحت أن المكتب يعمل على دعم تعزيز السياسات والممارسات الوطنية تصديا للفساد والجريمة والمخدرات والإرهاب، ودعم مؤسسات الدولة فى القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز التعاون الاقليمى والدولى والشركات الدولية للاستجابة بفعالية أكبر للمشاكل المشتركة فى المخدرات، وتقديم الأبحاث وتحليل البيانات والخبرات بشأن الاتجاهات العالمية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة.



وذكرت أن المكتب عقد تدريبا لأعضاء النيابة على مكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.​