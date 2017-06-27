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رياضة
قبل مباراتي قبل النهائي.. إحصائيات الدور الأول لكأس القارات
الثلاثاء 27 يونيو 2017 10:56 ص
كأس القارات 2017
أخر الأخبار
كأس القارات 2017
علي المصري
قبيل انطلاق الدور قبل النهائي لكأس القارات، المقامة حاليا في روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل، والتي سيكون أطرافها البرتغال مع تشيلي، يوم الأربعاء المقبل، وألمانيا مع المكسيك يوم الخميس، نستعرض إحصائيات الدور الأول.
تم تسجيل 34 هدفا خلال 12 مباراة بدور المجموعات "بمعدل 2.8 هدف للمباراة الواحدة"، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 449 ألفا و599 مشجعا في دور المجموعات، بمتوسط 37 ألفا و466 مشجعا في المباراة الواحدة، وهو ما يفوق الحضور الجماهيري في نسخة 2009 من كأس القارات، التي بلغ فيها متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة 36 ألفًا و555 مشجعا.
وأشهر الحكام 39 بطاقة صفراء، مع وجود حالتي طرد للحصول على الإنذار الثاني، ولجأ حكام مباريات دور المجموعات لتقنية الفيديو 10 مرات، وشارك 5 آلاف و844 متطوعا من 78 دولة في تنظيم كأس القارات، على مستوى جميع المدن الأربع المضيفة للبطولة.
وشارك 3 آلاف و87 ممثلًا إعلاميًا معتمدًا في تغطية البطولة، بما في ذلك ممثلو المحطات التليفزيونية الذين عملوا في جميع المدن المستضيفة، واستخدم المشجعون والإعلاميون 262 قطارا مجانيا للتنقل بين المدن المضيفة، بواقع 56 ألف تذكرة للقطارات المجانية، وجرى إصدار 392 ألفا و222 بطاقات هوية للمشجعين.
روسيا
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