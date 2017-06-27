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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك الأهلي المصري
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البنك التجاري الدولي CIB
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
متوسط أسعار عيارات الذهب اليوم
الثلاثاء 27 يونيو 2017 09:07 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
727 إلى 729
عيار 22
666 إلى 668
عيار 21
636 إلى 638
عيار 18
545 إلى 547
عيار 14
424 إلى 425
عيار 12
363 إلى 365
الاونصة
22,605 إلى 22,676
الجنيه الذهب
5,088 إلى 5,104
الكيلو
726,857 إلى 729,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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