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بنـــوك
صندوق النقد يقرض الكاميرون 666 مليون دولار
الإثنين 26 يونيو 2017 10:29 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
رويترز
قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، الإثنين، إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج لإقراض الكاميرون 666 مليون دولار، على 3 أعوام لدعم إصلاحات اقتصادية ومالية.
وتسعى دول الوحدة النقدية لغرب أفريقيا (سيماك) جاهدة في مواجهة هبوط أسعار النفط الذي خفض بشدة إيرادات الدولة، واضطرت الكاميرون أيضا إلى تركيز الموارد على مكافحة الخطر الذي يشكله مسلحو جماعة بوكو حرام المتشددة، بمحاذاة حدودها الشمالية الغربية مع نيجيريا.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب رئيس المدير التنفيذي لصندوق النقد في البيان إن اقتصاد الكاميرون يواجه الآن تراجعا في معدلات النمو وانخفاضا في الموارد المالية والخارجية، ودينا عاما يشهد زيادة سريعة.
ويسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف شريحة ائتمانية قدرها 171 مليون دولار على الفور في إطار البرنامج.
وفي الأسبوع الماضي وافق صندوق النقد على اتفاق قرض مماثل بقيمة 642 مليون دولار للجابون، جار الكاميرون، وهي أيضا دولة عضو في الوحدة النقدية لغرب أفريقيا.
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