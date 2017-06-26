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سيـــاســة
سيناتور أمريكي: سأعارض بيع السلاح للخليج بسبب نزاع قطر
الإثنين 26 يونيو 2017 07:30 م
بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية
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بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية
رويترز
قال السناتور الجمهوري الأمريكي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر.
وكتب كوركر يقول في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".
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