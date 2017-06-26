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سيـــاســة
السعودية تعتقل قياديين إسلاميين ليبيين عقب تأديتهما العمرة
الإثنين 26 يونيو 2017 06:25 م
الشرطة السعودية 996
أخر الأخبار
الشرطة السعودية 996
روسيا اليوم
تداولت وسائل إعلامية عديدة ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خبر اعتقال السلطات السعودية قياديين اثنين من جماعات مسلحة في مدينة الزاوية وصبراتة في مطار جدة بعد تأديتهما العمرة.
وبحسب المصادر، فإن المعتقليْن هما محمود بن رجب، ومحمد حسين الخزراوي المنتميان إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ولهما صلات بتنظيم داعش في المنطقة الغربية.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة زودت السلطات السعودية بقائمة تضم عددا من الأشخاص من ذوي الصلات بالإرهاب.
وتعتبر الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة من أكثر التنظيمات المتشددة غموضا ويعد عبدالحكيم بلحاج أحد أبرز قياداتها وأحد أعضائها المؤسسين.
يذكر أن الجماعة الليبية المقاتلة هي تنظيم إسلامي جهادي أسسته عناصر ليبية سبق أن نشطت في أفغانستان ويطلق عليهم "الأفغان الليبيون" وتم إعلان انضمامها للقاعدة .
وفي 1990 أعلن بشكل سري عن تأسيس الجماعة الليبية المقاتلة التي كان من أبرز أهدافها عودة عناصرها إلى ليبيا والإطاحة بالعقيد معمر القذافي.
السعودية
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