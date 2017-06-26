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استثمار
سحر نصر تبحث دعم مشروعات البنية الأساسية
الإثنين 26 يونيو 2017 01:06 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
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سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
المال ـ خاص:
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور بنديكت اوكيه اورما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، حيث تم مناقشة دفع علاقات التعاون بين مصر والبنك ودعم التكامل الإقليمي بين دول القارة.
واستهلت الوزيرة، اللقاء، بالترحيب برئيس البنك، مؤكدة على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وزيادة الاستثمارات فى البنية الاساسية بين مصر ودول قارة أفريقيا والصناعات التصديرية والتي تخلق فرص العمل لأبناء القارة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تعزيز التكامل بين مصر والدول الإفريقية في مجال تصدير مختلف المنتجات المصرية إلى أفريقيا، وعرضها فى معارض افريقية مشتركة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى اطار محفظة مصر في البنك والتى وصلت إلى أكثر من 4 مليار دولار، بما يمثل 40% من إجمالى محفظة البنك، وناقشا تعزيز التعاون فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مصر، وتصدير منتجاتهم إلى أفريقيا، وفى هذا الأطار، أشار رئيس البنك إلى أن البنك سيصرف تمويلا بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر، خلال شهر يوليو المقبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب رئيس البنك، عن استعداده لتقديم الدعم للشركات والصناعات المصرية والتي من المزمع تصديرها للدول الأفريقية، مشيرا إلى اهتمامه بدعم مشروعات البنية الاساسية وشركات البناء والتعمير،
وأكد "اوراما" ثقته فى نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، موضحا أن البنك يدرس تمويل مشروعات لمستثمرين مصريين فى الطاقة المتجددة والتطوير العقارى.
حضر اللقاء من الوزارة، كل من رامي عفيفي، منسق اول برامج التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بمكتب الوزيرة، وجوزيف سامح، باحث اقتصادى اول بمكتب الوزيرة، ومن جانب البنك كل من، عمرو كامل، النائب التنفيذى لرئيس البنك، وكريستين ابو ليهاف، مديرة التعاون الدولى بالبنك.
سحر نصر
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