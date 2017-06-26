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استثمار
قابيل يصدر قرارا بحركة التمثيل التجاري الجديدة
الإثنين 26 يونيو 2017 01:00 م
طارق قابيل
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طارق قابيل
الحركة تشمل 23 عضوا بينهم وزراء مفوضون ومستشارون وسكرتارية وملحقون
المال ـ خاص:
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بحركة التمثيل التجاري الجديدة، شملت 23 عضواً من اعضاء الجهاز يتدرجون بين وزير مفوض تجاري ومستشار وسكرتير أول وثاني وثالث وملحقين تجاريين.
وتضمنت الحركة تكليفات جديدة لـ 4 وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية بلندن وبرلين وروما وبوخارست كما تضمنت نقل 3 وزراء مفوضين للعمل بالمكاتب التجارية بلوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ونيودلهى والجزائر العاصمة، الى جانب تكليف 4 مستشاريين تجاريين للعمل بالمكاتب التجارية ببروكسل والرباط واثينا وبرلين كما تم نقل مستشار تجارى لمكتب الرياض.
وعلى مستوى سكرتير اول وثانى وثالث فقد تم تكليف 4 اعضاء جدد للعمل بمكاتب جنيف ونيروبى وبرلين ولوساكا، كما تم نقل 4 اعضاء للعمل بمكاتب مدريد وبكين وبيروت وسول، فضلاً عن تكليف 3 ملحقين تجاريين جدد للعمل بمكاتب جنيف وميلانو ولندن.
وأوضح قابيل أن الحركة الجديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور اكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه حركة التجارة العالمية وتعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع مختلف الدول والتكتلات الرئيسية في العالم .
وأضاف أن التكليفات والتنقلات الجديدة تأتى فى اطار استراتيجية الوزارة لاعادة هيكلة التمثيل التجارى وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات والخبرات العاملة بالجهاز مشيراً الى ان الحركة تعكس التوجهات الحالية للوزارة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاقليمية الدولية.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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