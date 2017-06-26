السيسى: نستقبل العيد أمة واحدة قوية.. عناوين اليوم الإثنين

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة اليوم الإثنين في الصحف المصرية



أخبار مصر



غادة والي: صرف زيادة المعاشات أول يوليو

انتهاء 98.5% من طريق «شبرا ـ بنها» الحر



الإفتاء: الدخول علي شبكات "الواي فاي" دون إذن .. ممنوع شرعاً



الأهرام



– السيسى: نستقبل عيد الفطر أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل



– وزير البترول: 750 مليون دولار استثمارات أمريكية لمسح سواحل البحر الأحمر



– قابيل: منظومة الرقابة على الصادرات والواردات أنعشت مبيعات المنتجات المحلية



– وزير الموارد المائية: إحلال وتجديد 13 محطة رى وصرف



– ارتفاع أعداد السياح فى الثلث الأول من 2017



– اتحاد الغرف التجارية: الانتهاء من 50% من أعمال البنية التحتية للبورصة السلعية للخضراوات والفاكهة



– مجلس الدولة: القضاء العادى مختص بقضايا العجز المرضى للعاملين بالشركات



– 40 مليون جنيه نفقة شهرية للمطلقات ببطاقات ATM



– غادة والي: صرف زيادة المعاشات أول يوليو



– اتحاد الكرة يقرر إعادة تصميم درع جديد لمسابقة الدوري العام للموسم المقبل



الأخبار



– المفتي: ضرورة استعادة منظومة الأخلاق وإتقان العمل



– انتهاء 98.5% من طريق «شبرا ـ بنها» الحر



– مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية: إقبال عالمي علي شراء السندات الدولارية المصرية



– 294 مليارجنيه قروضاً ممنوحة للحكومة حتي مارس الماضي



– شواطئ الإسكندرية الـ ٤٤ كاملة العدد أول أيام العيد



– الصلاة في الخلاء بالعريش وفي المساجد بالشيخ زويد





الجمهورية



– محلل أمريكي يتوقع “انقلاب قصر” في قطر



– افتتاح عدداً من المشروعات القومية بكفر الشيخ .. قريباً



– دعم البرنامج الاقتصادي .. مشروعات تنموية .. تعزيز التعاون مع الصناديق العربية



– الشعراوي: انتهي زمن البلطجية.. والردع لمن يتعدي علي أملاك الدولة



– الإفتاء: الدخول علي شبكات “الواي فاي” دون إذن .. ممنوع شرعاً