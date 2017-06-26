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سيـــاســة
السيسى: نستقبل العيد أمة واحدة قوية.. عناوين اليوم الإثنين
الإثنين 26 يونيو 2017 09:07 ص
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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة اليوم الإثنين في الصحف المصرية
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أخبار مصر
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