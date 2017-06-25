بريطانيا تشن حملة ضد تمويل الإرهاب والجريمة

الهجوم على المصلين في لندن 99

سكاي نيوز



ستطرح بريطانيا قواعد جديدة، الاثنين، لشن حملة على الأموال التي تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب، وستلزم بنوكا ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات تحويل أموال بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.



وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الأعمال تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها.



وقال ستيفن باركلي، من وزارة الخزانة، في بيان: "تمويل الإرهاب وغسل الأموال خطران كبيران على أمننا القومي، ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع".



وأضاف: "هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا وستحمي سلامة نظامنا المالي وستساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية".



وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدي متشددين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته الفان حشدا من المصلين أمام مسجد في لندن.