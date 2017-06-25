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سيـــاســة
بعد تصديق الرئيس .. جزيرة تيران سعودية على ويكيبيديا
الأحد 25 يونيو 2017 08:18 م
تيران على ويكيبيديا
أخر الأخبار
تيران على ويكيبيديا
متابعات :
عدّل موقع موسوعة "ويكيبيديا" العالمي توصيفه لجزيرة تيران موضحا أنها جزيرة سعودية تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.
وتابع الموقع :"الجزيرة كانت تحت الإدارة المصرية رسمياً حتى 24 يونيو 2017 حين صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن أقرها البرلمان المصري، والتي أقرت بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير للملكة العربية السعودية لينتهي جدلاً واسعاً حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين".
وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم² وتضم مطارا صغيرا من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتمتاز بالشعاب المرجانية العائمة، وهي مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية.
السعودية
تيران وصنافير
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