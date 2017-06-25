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سيـــاســة
القبض على 14 تونسيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا
الأحد 25 يونيو 2017 08:09 م
هجرة غير شرعية
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هجرة غير شرعية
وكالات:
تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطنى، بولاية صفاقس التونسية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض بعرض سواحل العوابد بمدينة صفاقس، على 14 شخصا، على متن قارب صيد يحملون الجنسية التونسية، وينتمون إلى عدد من الولايات، كانوا يعتزمون اختراق الحدود البحرية سرا باتجاه إيطاليا.
وأوضح الناطق الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى، العميد خليفة الشيبانى، أنه تمت إحالة هؤلاء الشباب إلى فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شانهم.
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