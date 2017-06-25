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سيـــاســة
الداخلية: زيارات استثنائية للسجون خلال أيام العيد
الأحد 25 يونيو 2017 05:57 م
وزارة الداخلية 5569
أخر الأخبار
وزارة الداخلية 5569
أونا
تستقبل مصلحة السجون، اليوم الأحد، أقارب السجناء لزيارتهم فى زيارة استثائية لا تحتسب من الزيارات الرسمية.
جاء ذلك بعد قرر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد إجازة العيد حتى يوم الخميس 20 يوليو، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
وزارة الداخلية
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